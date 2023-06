Torino chiama per i Giochi universitari 2025

Carta, penna e calamaio…si diceva un tempo. Pochi click, oggi, per partecipare a quella tempesta di cervelli ( siamo convinti assertori che va difesa la lingua italiana, soprattutto quando ci sono adeguati ed efficaci corrispettivi) che sono i Giochi mondiali universitari di Torino 2025. E l’avviso è di quelli che coinvolge tutto quanto riguarda gli atenei: dagli studenti,ai docenti ai genitori che hanno figli che studiano per una laurea, che dovrebbe cambiare loro la vita. Per farla breve l’invito a fare squadra, a costituirsi in team, è per i giochi invernali…E poi c’è la garanzia di un responsabile cultura come Paolo Verri, che dal Salone del Libro a Matera 2019 non si è più fermato.Anzi, lui, è un cervello che aggrega quelli in fuga…



IL COMUNICATO

È on line il nuovo progetto di Torino 2025: i Giochi Mondiali universitari raddoppiano!

Sei uno studente universitario? Sei un docente universitario? Hai figli che vanno all’università?

Entro il 13 ottobre vi invitiamo a costituire o a far costruire dei team con cui partecipare a Brainstorm, la sfida per migliorare il pianeta. Nove le aree di intervento: città, democrazia, disuguaglianze energia, invecchiamento, nutrizione, sostenibilità, spazio, vita.

I team nati nelle università italiane saranno selezionati entro il 13 gennaio 2024 e saranno ospitati gratuitamente per una settimana a Torino in occasione dei Giochi Mondiali Universitari invernali che si terranno dal 13 al 23 gennaio 2025. In quella occasione sfideranno team provenienti dalle università di tutto il mondo. I primi classificati vicineranno la medaglia d’oro, un premio di diecimila euro e la possibilità di entrare in connessione con aziende dei singoli settori legati ai temi della sfida. Trovate ogni dettaglio su



Da domani pomeriggio, ogni settimana ci saranno anche due dirette in line di presentazione delle singole sfide – si comincia domani alle 17,30 con il tema della sostenibilità, con un intervento del professor Egidio Dansero.