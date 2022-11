Toponomastica nei cimiteri di Matera, lacuna da colmare

“Dove si trova il lotto XV° ? E il cippo di…, la cappella della famiglia…? Quanto dista da qui ?”. Domande che abbiamo raccolto all’ingresso del camposanto di contrada Pantano di Matera , quello nuovo realizzato quasi 50 anni fa fuori città in occasione della ricorrenza dei Defunti. A chiederlo visitatori venuti da fuori o quanti ricordano i propri cari una volta l’anno . Strade e vialetti sono stati curati con lo sfalcio dell’erba, la sistemazione di alcune opere, ma manca una cartellonistica dedicata che spazi, come accade altrove, tra ” via della Rimembranza a via degli Angeli, del Paradiso o della Luce eterna”. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale, affinchè provveda nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, a colmare una lacuna investendo la commissione toponomastica…



E questo anche in funzione della informatizzazione del servizio di localizzazione di tumulazioni e sepolture, che deve fare i conti con il rinvio delle progressioni temporali a causa dei tempi necessari per realizzare e rendere disponibili i nuovi loculi multipiano. Nel frattempo, infatti, le sepolture recenti si effettuano dove si liberano spazi, per vari motivi, tra quelli degli anni passati. E di toponomastica necessita anche il vecchio cimitero ”monumentale” di via IX novembre, inserito nell’omonimo parco urbano intitolato ai giudici ”Falcone e Borsellino”.



Potrebbe essere meta anche di un itinerario della memoria storica della città, per via di cippi e tombe che ospitano materani illustri ( da G.B Pentasuglia a Ettore Stella), cappelle di famiglie nobiliari o di Confraternite. E’ un luogo particolare, perchè vi riposano ‘gli angeli” bambini scomparsi in tenera età e per le inumazioni nella nuda terra. Ma la ricorrenza dei defunti è servita a ricordare anche i caduti in guerra e per un appello alla pace, rilanciato da mons Giuseppe Antonio Caiazzo, durante la messa- celebrata davanti al monumento che ri corda le vittime della strada- e la deposizione di una corona di alloro, al sacrario del camposanto di contrada Pantano. Un doveroso ricordo per quanti si sono immolati per la pace e la libertà. Una prece.