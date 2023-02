Tocca i fili della media tensione. Operaio salvo. Ma che paura!

Ancora un incidente sui luoghi di lavoro. E questa volta è andata bene a un operaio italiano di 43 anni che è rimasto ferito, fortunatamente senza gravi conseguenze, stamattina in un’azienda agricola di Scanzano Jonico (Matera). L’uomo ha toccato, con una pompa per il cemento, i cavi della media tensione , procurandosi ustioni a una mano e a un piede. Sul posto si sono recati Immediatamente il 118 e l’elisoccorso per il trasporto dell’uomo verso l’ospedale di Matera. Sul posto, per mettere in sicurezza l’area, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policoro (Matera) e i carabinieri. Sull’incidente riportiamo la presa di posizione del segretario dell’Ugl, Giuseppe Giordano, che sollecita misure di prevenzione per evitare il ripetersi di incidenti sui luoghi di lavoro.



LA NOTA DELLA FILCA CISL

L’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto stamattina su un Cantiere Edile a Scanzano Jonico, nel quale un lavoratore di 43 anni ha riportato gravi ustioni causate dal contatto di una pompa del cemento con i cavi della media tensione, ci impone di continuare ad insistere per garantire la sicurezza sul lavoro!

La Filca Cisl di Basilicata, da sempre impegnata su questo tema, insieme alle altre OO.SS. ribadisce che bisogna usare tutti gli strumenti e le disposizioni normative adeguate per far sì che i lavoratori possano rientrare a casa incolumi dopo una dura giornata di lavoro.

In tal senso, si stanno elaborando nuove forme di collaborazione tra istituzioni e OO.SS. al fine di agevolare e rendere maggiormente efficaci i controlli sui cantieri e di sviluppare nuove soluzioni per porre fine a questo stillicidio.

LA NOTA DELL’UGL

“Continua senza tregua l’intollerabile strage dei lavoratori. L’ennesimo incidente di poco fa’ ha causato a un operaio italiano di 43 anni il ferimento, fortunatamente senza gravi conseguenze, in un’azienda agricola di Scanzano Jonico (MT). Il lavoratore ha toccato, con una pompa per il cemento, i cavi della media tensione e si è procurato ustioni a una mano e a un piede. È inammissibile assistere ancora a questi incidenti quotidiani: nel 2022 sono state 1.090 le denunce di infortunio sul lavoro, più delle volte con esito mortale, presentate all’Inail”.

Lo denuncia il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano il quale aggiunge che, “immediato è stato l’intervento del 118 e dell’elisoccorso per il trasporto verso l’ospedale di Matera con l’ausilio sul posto, per mettere in sicurezza l’area, dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Policoro (MT) e dei carabinieri. Per l’Ugl, occorre investire sulla formazione dei lavoratori e puntare su maggiori controlli nei cantieri, quale strada maestra per rafforzare la cultura della sicurezza. Esprimo gli auguri di pronta guarigione e dell’Ugl Matera al povero malcapitato operaio, nell’auspicio, come sempre ribadito dal nostro Segretario Generale Ugl, Paolo Capone al Governo a inserire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità dell’agenda politica. La manifestazione dell’Ugl ‘Lavorare per vivere’, che sempre coinvolge tutte le regioni d’Italia, ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul fenomeno inaccettabile dei cosiddetti infortuni sul lavoro e delle ‘morti bianche’. Il lavoro – conclude Giordano – deve essere sinonimo di riscatto e affermazione sociale e non può significare porre a rischio la propria vita, come affermato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Matera, 28 febbraio 2023