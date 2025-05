Tocca a loro volare alto…come Francesco Antonio Guglielmucci

E con l’energia giusta, fatta di volontà, sacrifici, ambizione, voglia di affermarsi magari sulle note di ”Senso” di Vasco Rossi e quele dell’Inno nazionale, come abbiamo sentito risuonare nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione superiore ” Giambattista Pentasuglia” di Matera per ricordare con la consegna di borse di studio https://giornalemio.it/cronaca/studio-e-impegno-tre-borse-di-studio-in-memoria-dellaviere-guglielmucci/ la figura e l’opera di un giovane, scomparso lo scorso anno, Francesco Antonio Guglielmucci. Una eredità raccolta da tre studenti dell’Istituto, Gabriel Zaccaro della 2^A del liceo tecnologico, Dimitri Lops della 2^A “elettrotecnica” e Pietro Sarcuni della 4^A ”meccanica” distintisi per profitto e impegno sportivo, sono stati premiati con tre borse di studio per ricordare la figura e l’impegno del luogotenente dell’Aereonautica militare presso il 36° stormo di Gioia del Colle ( Bari) Francesco Antonio Guglielmucci, deceduto il 5 giugno 2024 in un incidente stradale a Marina di Grosseto, dove si trovava in trasferta.



L’iniziativa, promossa dall’associazione ” Gian Franco Lupo” in collaborazione con la scuola, è servita a ricordare – perchè altri giovani possano seguirne esempio e valori- la figura di Guglielmucci, ex allievo dell’ Istituto ” Pentasuglia” e dirigente della Polisportiva ” Rocco Scotellaro”. Una passione quest’ultima, ricordata da Domenico Ferrara, ex allievo della scuola, che frequentava con Guglielmucci il camposcuola di via delle Nazioni Unite. Tanti ricordi nel solco dell’amicizia, della competizione come amava ripetere la ” Freccia del Sud” Pietro Mennea. Una ”freccia” che come tanti sogni è servita a disegnare in cielo quanto. con competenza e senso di responsabilità, un ”tecnico” come Francesco Antonio ha assicurato prima di ogni decollo di un pilota alla guida di un Tornado o di un F2006 per esempio.



A Gioia del Colle lo ricordano con affetto e gratitudine come ci ha detto il tenente colonnello Vittorio De Ruvo, comandante del gruppo efficienza aereomobili. Un tecnico, ma anche uno sportivo,per i rapporti che la società di atletica leggera ”Rocco Scotellaro” ebbe con le Fiamme gialle, rappresentate a Matera dal generale Antonio Appella( materano) Comandante del Centro sportivo della Guardia di Finanza. Intervenuto per l’occasione con una rappresentanza di atleti e istruttori. Un impegno quello di Guglielmucci- come hanno ricordato il preside dell’Istituto Michele Ventrelli e Michele Lupo presidente dell’Associazione ” Gian Franco Lupo” nel corso della cerimonia- fatto di umiltà, ambizione, competenza e sacrificio mostrato a scuola, sui campi di atletica e proseguito a servizio del Paese. Un esempio per tanti giovani che è nel cuore di tanti, nei suoi famigliari, amici che lo ricordano con affetto.