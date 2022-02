Se non ora, quando, Bardi metterà alla porta Tisci? Infatti, alla vicenda di cui abbiamo già parlato riguardante l’atteggiamento nel rapportarsi ai dipendenti (https://giornalemio.it/politica/via-tisci-dallarpab/) se ne è aggiunta un’altra, non meno grave per il ruolo che riveste di Direttore Generale dell’ARPAB.

Durante una ispezione dei carabinieri del Nas nella sede dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente di Potenza in cui venivano effettuato verifiche a seguito della segnalazione di un “positivo” presente nella struttura, sarebbe stato appurato che il direttore generale Antonio Tisci non aveva il super green pass e che sarebbe positivo al covid e inserito nella piattaforma regionale dal 2 febbraio scorso. Quindi in palese violazione della normativa anticovid vigente e, per questo, denunciato. Quanto riscontrato durante l’ispezione sarebbe stato notificato alla Regione Basilicata ed ora si attendono provvedimenti in merito.

Ma nel frattempo “I segretari generali della Cisl e della Cisl Fp della Basilicata, Vincenzo Cavallo e Giuseppe Bollettino sollecitano il presidente della Giunta regionale Bardi a rimuovere con effetto immediato l’attuale direttore generale dell’Arpab Antonio Tisci.”

E aggiungono: “Quanto accaduto non trova alcuna giustificazione e va perciò sanzionato con la massima celerità e severità poiché ne va della credibilità e della reputazione di un ente che tra i suoi compiti istituzionali ha proprio la tutela della salute dei cittadini.

È inammissibile sul piano giudico e deprecabile sul piano morale mettere a repentaglio la salute dei dipendenti con comportamenti che evidenziano una concezione del potere incompatibile con uno stato di diritto. Questa disdicevole vicenda mette il sigillo ad una gestione che è stata caratterizzata dalla sistematica ricerca del conflitto sociale.

L’Arpab ha bisogno oggi più che mai di una gestione dall’elevato profilo tecnico e scientifico in linea con la mission dell’ente, se necessario anche attraverso una fase di gestione commissariale. È tempo di chiudere la stagione delle gestioni politicizzate degli enti di sottogoverno e aprire con coraggio quella della meritocrazia”.

E a chiederlo sono anche ANGELO SUMMA -SEGRETARIO GENERALE CGIL BASILICATA e GIULIANA SCARANO -SEGRETARIA GENERALE FP CGIL POTENZA: A LAVORO CON COVID E SENZA GREEN PASS, TISCI VENGA SUBITO RIMOSSO DA DG ARPAB

“Veniamo a conoscenza – per vie non formali – del fatto che il Dirigente Generale dell’ARPAB, pur consapevole di essere positivo al COVID, si è recato presso gli uffici dell’ente ed avrebbe partecipato anche a riunioni di lavoro mettendo anche a rischio la salute dei propri collaboratori.

Un comportamento gravissimo, che peraltro configura una ipotesi di reato, emerso solo a seguito di un accesso dei Nas del comando dei carabinieri di Potenza presso la sede Arpab.

Fatti che aggiungono – a quanto già noto – un ulteriore carico di inadeguatezza rispetto all’incarico che Tisci ricopre.

In sostanza chi riveste un incarico istituzionale in un ente deputato alla tutela della salute pubblica si sarebbe macchiato di un reato contro lo stesso bene pubblico che è chiamato a salvaguardare.

Non è ammissibile che un incarico di tale rilievo sia ricoperto da chi pone in essere simili comportamenti, che rivelerebbero una profonda irresponsabilità in spregio di tutte le norme. Di fronte a migliaia di cittadini lucani che, oltre ad essersi vaccinati e ad aver vaccinato i propri figli, si attengono scrupolosamente alle regole dettate a garanzia di se stessi e della collettività, non è accettabile tanta superficialità e insolente sfrontatezza.

Chiediamo, dunque, al Presidente Bardi di fare chiarezza sulla vicenda perché è diritto dei cittadini e dei lavoratori venire a conoscenza di tali fatti che, se appurati, sarebbero di una gravità inaudita, ma soprattutto di porre fine a questa pagina, la più buia che ha tratteggiato la gestione dell’Arpab sino ad oggi.”