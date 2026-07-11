Tir giù dal cavalcavia sulla SS7. Morto autista del Tarantino

Non c’è stato nulla da fare per l’autista di un autoarticolato, deceduto in un incidente verificatosi questa notte lungo la statale 7 ” Ferrandina-Matera” all’altezza dello svincolo per Matera Centro. Il mezzo per cause da accertare è precipitato giù dal cavalcavia. Sul posto i Vigili del Fuoco della Città dei Sassi,che hanno lavorato e non poco per estrarre l’uomo, un cinquantenne di Crispiano (Taranto) dalla cabina. Operazioni in corso per recuperare il mezzo e ripristinare la piena percorribilità dell’arteria.



Incidente stradale sulla SS 7: perde la vita un autotrasportatore

La squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco, di Matera è intervenuta per un tragico incidente stradale che si è verificato questa notte, 11 luglio 2026, intorno alle ore 02:50, lungo la Strada Statale 7, in corrispondenza del chilometro 570, nei pressi dello svincolo Matera Centro.

Un autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un cavalcavia.

Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che ha operato per estrarre il corpo dell’autista dall’abitacolo. Purtroppo, per il cinquantenne residente a Crispiano (TA) non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118 ne ha constatato il decesso.



Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. La circolazione lungo il tratto interessato dalla SS 7 è attualmente limitata, con il transito veicolare consentito su un unico senso di marcia per permettere le attività di rimozione del mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 di Matera, le pattuglie della Polizia Stradale di Matera e di Policoro, insieme ai Carabinieri, che stanno procedendo con i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

