Tir contro guard-rail sulla Basentana. Illeso conducente

E’ andata bene a un camionista bulgaro che è finito – per causa da accertare- contro un guard-rail lungo la statale 407 ”Basentana” in direzione Metaponto. Sul posto vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale del 118. Disagio temporaneo alla viabilità per consentire gli interventi del caso.



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 14:50 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tinchi, del

Comando di Matera, è intervenuta in soccorso di un TIR, con conducente di nazionalità bulgara, che ha impattato il guard-rail dello spartiraffico, sulla SS 407 Basentana al km 100.700, allo svincolo verso la SS 106.

Viaggiava in direzione Metaponto.

L’autista, visibilmente scosso, appare in buone condizioni di salute.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è parzialmente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia Stradale