Finalmente Matera ai materani, o’ matarrìs . Avost n’ sim n’crisc(i)t !, Basta ci siamo stancati!per dirla con la canzone di protesta della Prima Repubblica del ‘Sasso Rock’ di Vincenzo Giaculli, di sentire parlare e scrivere in inglese non solo durante Matera 2019 ma pure durante il confinamento (lockdown) a casa durante l’epidemia del virus a corona. Sì a corona, come i tappi del ‘peroncino’, della birra Peroni, p’ sc(i)què à la burr. E di informazioni a tutta birra promette di darne il notiziario televisivo di ”Tiggi Ergghiò” https://m.youtube.com/watch?v=A6_6ckiI4rk&feature=share che naturalmente trasmette da sop’ la Mirgj (dalla Murgia) e dintorni a stretto raglio d’asino e con qualche calcio che può sempre scappare. Un notiziario fatto in casa e senza tanti fronzoli o complimenti. A condurre con tanto di scrivania, ma poteva essere pur na ‘bbffett,un fischietto di terracotta ” u’ cuccù” e tanta voglia di dire e comunicare in dialetto, il bravo presentatore Bruno Nicola Francione ‘ Vrin l’attaur” che non esiterebbe a mettere la ” cannaraul” , le mani alla gola, ai tecnici per un servizio che attendeva di calare ” fef i c(i)quar ” per la rubrica di cucina locale ” cutt i mmanget” condotta da ” Marionn Zannaun Quapasaun” la brava Marianna Vizziello. Naturalmente al numero zero e porto zero e va uno, tanto per portare i conti, si è giunti dopo un lavoro ci cresck, di squadra, curato da Nunzio Gabriele Chiancone nel ruolo di regista e Nicla Pisciotta, che si occupa di fotografia (u’ r’trott) e montaggio (niente equivoci da jazzo…) Non è stato trascurato nulla. Un sorriso e via con una breve introduzione sul perchè del notiziario in dialetto, che va diffuso, parlato e se occorre per la famosa teoria della comunità di gregge è giusto che compaiano in città cartelli bilingue. Piazza Vittorio Veneto ” La f’ntèn”, piazza Ascanio Persio ” La chiozz” e cosi via. Tiggì Ergghiò è un finestrone sul mondo e Vrin l’attaur avvisa i materani che è meglio portarsi l’ombrello per ripararsi dalla eventuale caduta di frammenti di un missile cinese esploso nell’atmosfera e che potrebbe finire sulle teste di materani, visitatori, frisckl e vestjj, animali da cortile e bestie.Nan sia mè, che non accada mai. Meglio pensare al pranzo e allora vai con la rubrica ”cutt i mmanget”, che andrà avanti più avanti per l’inevitabile intoppo del ‘bello della diretta”. Avanti con la rubrica per conoscere il territorio ” Addò n’acchiem”, Dove siamo condotto dall’inviato a contrada Lamaquacchiola Ninzj Gabriel Zaffarogn. E mo’ van u’ bell, e mo viene il bello. Dove si trova la contrada. O’ finn, più avanti della Jrett du Mattvogghj, in fondo più avanti della Grotta dei Pipistrelli nella zona della gravina di Agna.



Zaffarogn, naturalmente è a suo aggio in un sito tufaceo dove i pastori avevano realizzato ”u’ crapir’ per il ricovero delle bestie e per ”quagghiè u’ llott” per cagliare e lavorare il latte. Altri tempi che meriterebbero una rievocazione nel solco della cultura pastorale tra capre, caprari e colpi di testa e cioè ”crep, craper i all’ ncropj”. Per i materani veraci è un invito a nozze o à llnozz.Ma non c’è tempo. Il conduttore dopo aver salutato Ninz Gabriel ha tempo per annunciare che dal 18 maggio riaprono le attività produttive, dal barbiere al ristoratore, e cioè ” U’ ptaj” . Consiglia per quanti decideranno – quando sarà- di andare al mare di portarsi il metro per misurare il distanziamento di ombrelloni, ciambelloni e di avviarsi di buon mattino per trovare posto. Aspitt…



Finalmente la rubrica di cucina per preparare ”fef arrappet cu c(i)quar” fave lessate con cicorielle campestri. La massaia dal nome, cognome e soprannome armonioso ” Marionn Zannaun Quapasaun” è prodiga di consigli, cominciando dallo sbucciare le fave ” u’ cuzz’l” e ad amalgare i vari ingredienti fino a preparare un piatto semplice ma nutriente della tradizione gastronomica materana. Per il conduttore, al quale è venuta ” na scozzch” e cioè fame, viene spontaneo invitare a preparare il piatto almeno una volta a settimane e ricordare l’intercalare del nipote : ” I ‘ ccè t’ mongj…” E che ti mangi?”. SI dovrebbe passare a sport e spettacoli. Ma il Matera calcio è fallito, e della Quarta serie non si parla, e di spettacoli nemmeno l’ombra. Ma solo sul web: si vede, si sente ma non si tocca. E allora si passa alle previsione metereologiche. Con il barometro in carne e ossa del trasognato Ninzj Gabriel Zaffarogn che tira fuori un detto antico ( l’addutt andich) ” U’ Sc’ rrecch fesc attacchè u’ pdicchjj o’ chiont” , il vento di scirocco fa attaccare i pidocchi alle piante. Il tempo sta cambiando e il metereologo, che ha come sensore la natura e chissà dolori articolari, mette in guardia gli amanti della pennichella : “C’ v’add’rmsc(i)t all’orij acchjidit la vocch, ca put arrvè ancun scquavaun d’occqu”. E dal dialetto (è difficile scriverlo rispettando suoni, segni, consonanti e vocali) all’italiano Zaffarogn invita quanti dovessero addormentarsi all’aria aperta a chiudere la bocca altrimenti potrebbe arrivare un acquazzone in bocca. Fott i fott ì f’rn(i) u fott e il conduttore Vrin l’attaur vi dà appuntamento al prossimo notiziario. Intanto ripassate il dialetto riguardando il video di Tiggì Ergghiò https://m.youtube.com/watch?v=A6_6ckiI4rk&feature=share