Tifoserie, genocidi veri e “antisemitismo” falso!

La vogliamo smettere di parlare di “antisemitismo” ogni qualvolta accade qualcosa a danno di cittadini israeliani in quanto tali e non come ebrei? E la vogliamo smettere di ingigantire a dismisura episodi gravi e meno gravi che capitano a danno di cittadini israeliani, rispetto a quando gli stessi accadono a danno di altri? Avviene per quanto riguarda il diverso peso e misura che si continua ad attribuire alle vittime dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 di Hamas, rispetto alle vittime della aggressione israeliana di oltre un anno a questa parte. Fatti drammatici con vittime considerate di serie A ed altre di serie B. E’ una vergogna che dovrebbe finire. Ogni donna, uomo o bambino che viene ucciso è un dramma di identica portata. E bisognerebbe finirla anche con la ostinazione semantica a non voler definire “genocidio” quello che il governo israeliano sta perpetrando nella striscia di Gaza, compiendo ogni giorno che passa innumerevoli “crimini di guerra“. E’ una verità conclamata dai fatti che sono sotto gli occhi di tutti. E dunque le critiche che nel mondo, in Europa ed in Italia stanno crescendo contro il governo israeliano e gli israeliani che lo sostengono (perchè ve ne sono tantissimi che lo criticano) e le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese non possono essere bollate come antisemite. E’ una furbata propagandistica è un plateale falso! Un plateale falso dietro cui ci si nasconde per vietare le manifestazioni in corso, compiacere il potente alleato e mascherare la incapacità ad assumere posizioni chiare e nette contro il massacro in corso. E accade così che anche uno dei tantissimi scontri tra tifoserie calcistiche, come accaduto ad Amsterdam (ma come avviene purtroppo spesso per altre partite di calcio) diventi un caso internazionale, elevato ad evento politico, a ennesimo episodio di “antisemitismo” e a prese di posizioni costernate di governanti e ministri. Ci risiamo. Ogni occasione è buona per ripetere la stessa sceneggiata. Mettere in scena lo stesso copione. Ovviamente si mette in secondo piano o si sottace completamente la circostanza che sono stati proprio i tifosi israeliani per primi a strappare per le strade bandiere palestinesi e inneggiare contro la Palestina fuori e dentro lo stadio. Detto questo è ovvio -per quanto ci riguarda- che ogni forma di violenza vada condannata, specie quella correlata a banali partite di calcio, sebbene in questo caso intrise anche di motivazioni correlate ad una tragedia in corso. Ma è proprio per questo occorre essere seri e trattare i fatti per quello che sono. Non utilizzarle per squallida propaganda e fake news. Solo chi è in mala fede non si rende conto che le proteste in corso nel mondo sono contro la politica del governo di Israele. Punto! Esistono in circolazione residui di antisemitismo? Certo, ma questo infimo sentimento ha, purtroppo, proprio in Netanyahu e la sua scellerata azione di occupazione e distruzione dei territori palestinesi, il più grande sponsor.

