Qualcuno ricorderà un noto virtuosismo di Jerry Lewis nella famosa scena del film ”Dove vai sono guai! (Who’s minding the store?) del 1963, diretto da Frank Tashlin,in cui preme i tasti di un’immaginaria macchina per scrivere. Esilarante.

Noi ci siamo passati per quella epopea , dopo le esperienze da apprendista meccanico alla Olivetti,sulla piccolA Lettera 22 e poi Diaspron, Lexikon e altri modelli, prima di passare a un Apple Classic I che ci invitava a ”salvare” il testo di word altrimenti occorreva ricominciare daccapo. Era la Prima Repubblica. L’avvento dell’elettronica, dell’informatica e della digitalizzazione e di chissà quanto altro ancora dovrà cambiare il nostro modo di scrivere, ha messo da parte quei congegni meccanici composti da tasti, martelletti, rulli e nastri inchiostranti. Che musica quelle macchine. Ora sono finite sullo scaffale, in un museo o a far arredo in ambienti che mantengono un legame con il passato. Ne abbiamo trovate e tante a ” Corte San Pietro” un albergo suggestivo del Sasso Caveoso, messo sù con pazienza e sacrifici da Fernando e Marisa che con l’antiquariato e il buon gusto hanno avuto e continuano a che fare.



E le macchine per scrivere, ma non solo quelle, sono l’oggetto ideale per guardare alla manualità del passato. L’occhio si posa sulle nostre Olivetti M40 degli anni Trenta e Quaranta, macchine da ufficio indistruttibili,sulla statunitense Underwood e Woodstock degli anni Venti e Trenta, o sulla tedesca Torpedo degli anni Cinquanta. Verrebbe voglia di sedersi e scrivere. Sul rullo della M40 c’è ancora la ricevuta di acquisto dalla Croce Rossa per la somma di 10.000 lire.



Il tempo si è fermato…Da venti anni siamo nell’euro e il museo delle nonne della scrittura meccanica consente solo ricordi e tanta ammirazione, per un’epoca e un’economia che hanno dato tanto all’Italia e al mondo intero.

E I TASTI VANNO SU…















LO STABILIMENTO DELLA OLIVETTI A IVREA