Riparte il Think Tank Basilicata, l’iniziativa a carattere strategico-competitivo promossa da TotalEnergies EP Italia e The European House-Ambrosetti e giunta alla terza edizione, per dare concretezza alla visione “Basilicata: energie per un futuro sostenibile”, ora più attuale che mai. La contrazione dell’attività economica per la Basilicata è stata infatti significativa, come per l’intero Paese, anche se il mercato del lavoro lucano ha retto meglio di quello nazionale, ma il livello di occupazione è ancora basso (50,6% al 2020). Le attività del Think Tank Basilicataavranno al centro il Next Generation EU, programma della Commissione europea che concede fondi alle progettualità che risultino innovative e concrete, per dare slancio al territorio seguendo i paradigmi della sostenibilità. La partecipazione di TotalEnergies EP Italia e The European House-Ambrosetti alla Fase 3 del Think Tank Basilicata si svilupperà attraverso tavoli territoriali di lavoro (almeno quattro fra novembre 2021 e gennaio 2022) e incontri plenari con i maggiori partner dell’iniziativa, per arrivare a gennaio 2022 alla preparazione di un Rapporto strategico (aggiornando quello del 2021) e al Forum finale di Matera nel mese di febbraio 2022.

Il Think Tank lavorerà in stretta sinergia con unaCabina di Regia pubblico-privata, presieduta dalla presidenza della Giunta regionale e dall’Assessorato ad Energia e Ambiente e composta da esperti di pianificazione ambientale, centri di ricerca e imprese del territorio. L’obiettivo è quello di candidare la Regione Basilicata a ospitare la sede del “Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Ambiente e l’Energia. La Cabina di Regia, in coerenza con la Missione “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che destina 82 miliardi di euro al Mezzogiorno, contribuirà quindi a definire la strategia regionale per l’Ambiente e l’Energia a supporto della candidatura. Il Think Tank beneficerà anche per il 2021-2022 delle indicazioni di un Advisory Board, un comitato consultivo composto Patrizia Lombardi (Politecnico di Torino), Azzurra Rinaldi (Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza), Gianni Riotta (Luiss Guido Carli), Giorgio Ventre (Università degli Studi di Napoli Federico II) e dai gruppi di lavoro di TotalEnergies EP Italia e di The European House-Ambrosetti. L’Advisory Board si riunirà in due occasioni (a novembre 2021 e a gennaio 2022) e avrà il compito di verificare l’avanzamento del lavoro e la coerenza con gli obiettivi. Il Think Tank, inoltre, promuoverà una serie di Tavoli territoriali di lavoro, ai quali parteciperanno i gruppi di TotalEnergies EP Italia e di The European House-Ambrosetti per giungere a progetti e azioni coerenti con le esigenze strategiche della Basilicata. I Tavoli di lavoro – ai quali interverranno anche un rappresentante della Regione Basilicata edella Cabina di Regia preposta a coordinare i temi del PNRR- non si svolgeranno solo nella Valle dal Sauro (su cui insiste l’investimento di Tempa Rossa), ma considereranno la Basilicata nel suo complesso. Le discussioni saranno focalizzate sul tema delle fonti energetiche rinnovabili e dell’idrogeno e punteranno a coinvolgere vari interlocutori/stakeholder (sindacati, media, istituzioni, società civile, ecc.), per creare consenso, interesse e per raccogliere spunti e suggerimenti. Tra gli obiettivi da raggiungere, la valorizzazione del vettore idrogeno nel sistema energetico, industriale e dei trasporti, come occasione di miglioramento della competitività del territorio.

A gennaio 2022 i risultati delle attività saranno sintetizzati nelTerzo Rapporto strategico, che farà il punto sui progetti potenzialmente in grado di stimolare il “dinamismo sostenibile”, inteso come capacità di crescere più velocemente e senza accentuare disuguaglianze, a vantaggio delle imprese, dei cittadini e dell’ambiente. Confermata anche la presentazione del Rapporto in un Forum internazionale, che si svolgerà a Matera a febbraio 2022 e al quale interverranno attori chiave a livello locale, nazionale e internazionale. Il Think Tank Basilicata, infine, riproporrà la Call for Ideas “Power2Innovate”, un’iniziativa finalizzata alla promozione dell’imprenditorialità giovanile sul territorio, focalizzando l’attenzione, questa volta, sulla transizione energetica, sulle fonti energetiche rinnovabili e sull’idrogeno. Le due idee imprenditoriali vincenti, una per ciascuna area tematica, saranno selezionate attraverso una Pitch Competition Live nel corso dell’evento finale. I vincitori avranno la possibilità di partecipare a un percorso di accelerazione imprenditoriale erogato da The European House-Ambrosetti. Per partecipare bisognerà presentare la candidatura entro il 31 dicembre prossimo, collegandosi al sito https://www.ambrosetti.eu/power2innovate/.