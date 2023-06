Testimoni di futuro. Festa Avvenire 2023 a Matera e a Potenza

Sette edizioni per un appuntamento atteso di confronto in libertà che ha coinvolto e coinvolge Matera e, di volta in volta, comunità e diocesi della Basilicata. La festa del quotidiano ”Avvenire’, tra fine giugno e gli inizi di luglio, ha un impronta particolare in una regione alla prese con la deriva dell’emigrazione, del taglio dei servizi, dell’invecchiamento della popolazione con i paradossi di un diritto alla cura negato e lo spreco di risorse e di tempo per una facoltà di medicina che non era e non è la priorità della sanità lucana. E allora riflettere, chiedere , tentare la strada del ”Mea culpa” da parte di quanti continuano ad annunciare bandi, convegni e politiche di attesa e di rinvio di una regione scesa sotto la soglia dei 530.000 abitanti, non può che aprire alle riflessioni di ”Avvenire” passato dalla direzione dell’ottimo Marco Tarquini a quella del giovane Marco Girardo. E a un altro documento, Segni di Speranza costruttori di futuro, realizzato – come ha ricordato Lindo Monaco presidente del Cral- dalla consulta regionale delle aggregazioni laicali della Basilicata. Un documento per la Conferenza episcopale e da quanti dovrebbero avere a cuore le sorti della nostra regione, che rischia di finire sotto la mannaia dell’autonomia differenziata o della legge ”spacca Italia” se non prevarrà il buon senso. E allora via alle quattro giornate …di Matera e Potenza con gli incontri di Avvenire che lo scorso anno aveva organizzato, come ha ricordato Angelo Chiorazzo presidente di Giovane Europa ,un interessante confronto tra l’amministratore dell’Eni Claudio De Scalzi e il vescovo della Diocesi di Tursi Lagonegro, mons Vincenzo Orofino sulle opportunità da riservare ai giovani. Da allora il silenzio totale. Cui prodest?. Eppure abbiamo bisogno di ricerca e innovazione, che i nostri giovani vanno a trovare fuori contribuendo alla crescita di altre economie.



I CONTENUTI DELLA FESTA

Divario Nord-Sud, criminalità e complicità, i valori del calcio e il cammino verso la pace riferito alla guerra in Europa sono gli argomenti che saranno affrontati nella settima festa del quotidiano ”Avvenire”,incentrata sul tema ” Testimoni di futuro, che si svolgerà il 28 e 29 giugno a Matera e il 1 e 2 luglio a Potenza. Il programma della manifestazione è stato illustrato oggi a Matera nel corso di una conferenza che ha visto la partecipazione dell’Arcivescovo delle diocesi di Matera-Irsina e Tricarico, mons Giuseppe Antonio Caiazzo di Angelo Chiorazzo presidente dell’associazione Giovane Europa e del giornalista di Avvenire Vito Salinaro. Tra gli ospiti figurano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, del giornalista Paolo Borrometi e del procuratore dell Direzione distrettuale antimafia FranceSco Curcio, del presidente della Federazione italiana gioco calcio Gabriele Gravina e del cardinal Matteo Zuppi presidente della confederazione episcopale italiana e impegnato nella missione di pace nella guerra tra Ucraina e Russia.” L’evento – è stato detto nel corso della presentazione- intende approfondire temi di stretta attualità e di individuare utili contributi e percorsi per risolverli, con una attenzione particolare ai giovani strumento di cambiamento”.Buon lavoro, con l’auspicio che dai tavoli vengano fuori proposte, progetti e percorsi per invertire la rotta.

La Festa di Avvenire viene supportata, anche da quest’anno, dalla Cooperativa Sociale Auxilium, dalla Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli, e dal Gruppo Macchia di Potenza.

Il programma

Mercoledì 28 giugno 2023, Matera, piazza San Francesco d’Assisi, ore 21

“Sud-Nord: un divario incolmabile”.

Saluti: Marco Girardo

Introduce: Monsignor Pino Caiazzo

Interventi di: Monsignor Giuseppe Baturi, Attilio Fontana, Fabio Ciceri, Nino Cartabellotta.

Modera: Vito Salinaro.

Giovedì 29 giugno 2023, Matera, piazza San Francesco d’Assisi, ore 21

“Il silenzio dei complici: la mafia dopo Matteo Messina Denaro”

Introduce: Vincenzo Morgante

Interventi di: Maurizio De Lucia, Francesco Curcio e Paolo Borrometi

Modera: Diego Motta

Sabato 1 luglio 2023, Potenza, Piazza Mario Pagano, ore 18

“Giustizia Sportiva e Ordinamento Statale”

Interventi di Giancarlo Viglione, Gerardo Mastandrea, Salvatore Sica e Germana Panzironi



Sabato 1 luglio 2023, Potenza, Piazza Mario Pagano, ore 21

“I valori del calcio”

Introduce: Monsignor Vincenzo Orofino

Interventi di Cardinale Mauro Gambetti e Gabriele Gravina

Modera: Massimiliano Castellani



Domenica 2 luglio 2023, Potenza, Piazza Mario Pagano, ore 21

“La guerra in Europa e il cammino per una pace giusta”

Introduce: Monsignor Salvatore Ligorio

Interventi di: Cardinale Matteo Zuppi e Padre Enzo Fortunato

Modera: Gianni Cardinale