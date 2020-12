Verso quota 4000 …Esperienza riuscita anche se mancano poco alla conclusione di un esperimento durato quattro giorni e che ha consentito a Matera, presso la palestra dello stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” del rione Piccianello di effettuare finora 3500 test sierologici (cinque appena le persone risultate positive) su personale della scuola primaria e medie inferiori: dagli studenti ai professori, dal persona tecnico a quello impiegato nei servizi. E poi, nel giorno dell’Immacolata, l’opportunità è stata offerta anche ad altre categorie come vigili urbani, del servizio di igiene urbana, per esempio. Tutto ha funzionato alla perfezione in un programma ben organizzato dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, con l’Azienda sanitaria locale, le associazioni di volontariato e di Protezione civile, medici e infermieri volontari, la Polizia Municipale. E non dimentichiamo la pazienza dei genitori che hanno accompagnato i piccoli in una palestra trasformata- e in poco tempo- in un laboratorio di analisi al coperto, con i servizi di accettazione, le postazioni per effettuare i tamponi e per gli esami con risposte in 15-20 minuti. Un servizio che ha richiesto senso di responsabilità, un pizzico di pazienza per attendere i turni delle prenotazioni on line a dimostrazione che le buone pratiche messe in campo potranno tornare buone in altre occasioni e quando si dovrà procedere alle vaccinazioni nei tempi e nei modi che saranno resi noti a fine gennaio e partendo dalle priorità. Per Raffaele Tampone, ribattezzato per assonanza…. ”Tampone”, assessore alle Politiche sociali del Comune di Matera, la macchina organizzativa messa in campo con Asm e altri soggetti, ha funzionato bene alla prova del fuoco.



” Senz’altro – commenta Tantone- è un obiettivo raggiunto e contiamo di raggiungere i 4000-4200 tamponi alla fine del programma. I cittadini sono stati sensibili e il mondo della scuola ha offerto garanzie concrete per tornare a fare didattica negli istituti, dove sono state attivate tutte le garanzie per lo svolgimento in sicurezza delle attività. Naturalmente contiamo di fare dell’altro con una disponibilità per Matera di 20.000 tamponi sierologici, in aggiunta a tutte le misure che l’Amministrazione comunale sta adottando e che invita a rispettare per il periodo natalizio. E anche per dopo- conclude- visto che dovremo convivere con il covid 19”.



E tra le persone soddisfatte per come è andata l’iniziativa anche il dottor Espedito Moliterni, medico in pensione, a servizio prima della Asl 4 e poi della Asm, per quanto fatto dai colleghi dell’Azienda, dal personale tecnico e infermieristico. ” L’effettuazione diffusa e continua dei tamponi – commenta Moliterni- è la strada giusta per monitorare e contrastare la diffusione dell’epidemia da covid 19. Continuiamo su questa strada, con l’impiego di maggiori risorse umane. Quanto fatto finora dal personale sanitario è stato davvero encomiabile”. Con buon senso e concretezza la lotta all’epidemia da covid 19 puo’ essere vinta, in attesa di conoscere sul campo l’efficacia delle diverse tipologie di vaccini in commercio. E Matera rispetto ad altre della Basilicata è in una posizione delicata, a pochi chilometri di citta pugliesi come Altamura e Gravina, tornate in zona arancione, o di Ginosa, che continuano ad evidenziare dati di contagio preoccupanti. E, a proposito di cifre e statistiche, serve una operazione trasparenza in Basilicata sulla provenienza e ciclicità dei contagiati e questo in assenza,a tutt’oggi, di covid hotel a Matera, per esempio, e nonostante i sindaci si siano impegnati per individuarli, per evitare che covid postivi (asintomatici o no che siano) finiscano con lo scontare la quarantena in famiglia. E così dalla scorsa primavera…all’insegna della irresponsabilità. Quante contagi si sarebbero potuti evitare?