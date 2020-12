Cinquecento ragazze e ragazzi, studenti fuorisede che sono tornati a Matera per le festività natalizie, si stanno sottoponendo presso l’Azienda sanitaria materana, – su base volontaria- a test rapido antigenico per verificare la eventuale positività al virus covid 19. Fila ordinata, in sicurezza e richieste di prenotazione che si susseguono.

Lo si può fare anche domani. Ma occorre prenotarsi on line compilando il format all’indirizzo web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXBDI-_TBcsi4ZKPdU-dS9ICmqw_lo0rG1fYZCZlOui6gTxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

L’iniziativa, che rientra nella seconda fase della campagna di screening sulla popolazione studentesca, si svolge in collaborazione con il Comune di Matera e la Regione Basilicata. I test proseguiranno domani in base alle prenotazioni on line e per una stima potenziale di 1500-2000 tamponi.



“La prenotazione del Test– ricorda l’assessore comunale alla Protezione civile e sicurezza Raffaele Tantone- si effettua con la la compilazione di un apposito form on line reso disponibile sul sito e sui profili social del comune di Matera, a seguito dell’iscrizione si riceverà una mail di conferma con indicazione circa il luogo e l’orario del test”.

Nella prima fase vennero effettuati oltre 4500 tamponi , presso la palestra dello stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno”, su studenti delle scuole primaria e secondaria e personale scolastico. Furono appena 5 i casi di positività scoperti. Le modalità di notifica dei risultati, prevede -in caso di positività- che gli utenti vengano contattati entro 30 minuti contattati e presi in carico dall’Asm per l’effettuazione del tampone molecolare. Se non si viene contattati entro 60 minuti il risultato del tampone sarà da intendersi come negativo.

Una buona iniziativa che aiuterà a passare con maggiore serenità il Natale. Basta un clik e un pizzico di buona volontà.