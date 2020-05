Nella giornata di ieri (8 maggio 2020) avevamo pubblicato tra le pagine di questo blog, l’articolo dal titolo Matera: immigrati convocati dalla prefettura per una prova d’esame ma la scuola è chiusa ( https://giornalemio.it/cronaca/matera-immigrati-convocati-dalla-prefettura-si-presentano-per-una-prova-desame-ma-la-scuola-e-chiusa) a proposito di una prova di italiano riservata agli immigrati.

A seguito di interlocuzioni con la Prefettura e con la scuola abbiamo ricostruito la vicenda che per dovere di cronaca vi illustriamo.

Intanto abbiamo chiarito che l’istituto G. Pascoli di Matera non è colpevole di alcuna negligenza anche perchè è solamente la sede di svolgimento degli esami ma ad interagire con la prefettura è il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) che è in capo all’Istituto Olivetti, il quale attraverso una nota formale della Prefettura datata 5 maggio, e inviata tramite mail, era stato informato dello slittamento della prova.

Anche i partecipanti al test, quarantacinque in tutto, a sentire la Prefettura (e non abbiamo alcun dubbio in merito) erano stati avvisati con una mail.

E Mail purtroppo che non tutti hanno ricevuto, come ha affermato lo stesso don Giuseppe Di Perna che ha sollevato il problema, Kamral e altri suo colleghi sentiti a campione, o che magari in altri casi possono non aver letto (tant’è che noi ieri davanti alla scuola ne abbiamo contati una quindicina e altri erano già andati via prima del nostro arrivo) e quindi ignari si sono presentati alla prova.

Certo può capitare che alcune mail non arrivino a destinazione. Capita quotidianamente che in una mailing list alcuni indirizzi siano riconosciuti come spam, scartati, o che server fuori servizio o sovraccarichi facciano andare in tilt le piattaforme, soprattutto in questo periodo in cui la rete è sovraccaricata dai dati. Ma è proprio per queste ragioni che subito dopo l’invio di una mail è buona regola che ci si attivi con un re call telefonico (tranne nei casi di una Pec) per avere conferma della ricezione. Soprattutto se parliamo di comunicazione istituzionale.