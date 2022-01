E tre. Dopo le precedenti andate deserte attendiamo la terza asta, fissata al 17 febbraio in Tribunale a Matera, per la vendita dell’ex pastificio molino Padula e poi Barilla, chiuso, da 1 gennaio 2006, e affidato al commercialista custode giudiziale e delegato alla vendita Vincenzo Marranzini, che riparte da un prezzo di € 9.393.750,00 e con una offerta minima di € 7.045.312,50. Un base di partenza ”appetibile” sulla carta, con offerta minima di rilancio di 100.000 euro, a fronte di un valore di perizia di 16.700.000,00 euro. I privati si faranno avanti nonostante i limiti imposti dalle norme urbanistiche comunali sulla possibilità di realizzare volumetrie o di riconvertirle in altre funzioni? E lo stesso valga per la Regione Basilicata e il Comune che, con diverse posizioni, lo scorso anno avevano avanzato una ”possibilità” diretta o indiretta di farsi avanti, con progetti di recupero e rifunzionalizzazione dell’area produttiva di via Cererie. Ma nonostante le sollecitazioni, sopratutto nei confronti della Regione,https://giornalemio.it/politica/presidente-ma-le-hanno-detto-che-la-ex-barilla-e-allasta-compra-la-regione/, finora non sono venute fuori candidature ufficiali. E nè è stato comunicato da qualche parte che quel progetto sarà candidato per le provvidenze del ”pozzo di San Patrizio” del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr), visto che Matera città del cinema dopo il nulla di fatto (almeno finora) di scuola DI cinematografia, casa del cinema e via declamando. Servono attori e produttori(naturalmente) di capacità professionali e imprenditoriali riconosciute per passare dagli annunci (vecchia pecca della politica locale e e del BelPaese) ai fatti. Naturalmente auspichiamo che all’asta si presenti qualcuno. C’è un’area produttiva inutilizzata, ma servono progetto e imprenditori credibili per rivitalizzarla. Sarà la volta buona? Speriamo…

LA SCHEDA DELL’ASTA

Nr. Procedura

111/2016 Lotto 1

Tipologia

Opifici, Uffici e studi privati, Terreno

Quota

Matera (MT) via Cererie, 64

Opificio industriale, con i seguenti accessori: A1) edificio silos;

Matera (MT) via Cererie 64,

A2) palazzina uffici

Matera (MT) via Cererie 64,

A3) cabina elettrica di trasformazione;

Matera (MT) via Cererie 64,

superficie esterna a margine Ovest del perimetro.

Matera (MT) via Cererie 64,

maggior parte del terreno del compendio immobiliare

Matera (MT) via Cererie 64,

area di sedime dei silos e dei corpi di fabbrica anteriori e sottostanti

Matera (MT) via Cererie 64,

area di sedime della palazzina uffici

Matera (MT) via Cererie 64,

area di sedime della cabina elettrica

Data

17/02/2022 15:00:00

Prezzo base

€ 9.393.750,00

Valore da perizia

€ 16.700.000,00

Offerta minima

€ 7.045.312,50