Terremoto alla Provincia di Matera, il centro destra conquista la maggioranza

Francesco Mancini, Presidente dem della Provincia di Matera, dopo il voto di ieri per il rinnovo del Consiglio, si ritrova senza la sua maggioranza! Infatti, da un primo esame dell’esito elettorale di secondo livello balza agli occhi come la maggioranza degli eletti sia ora riconducibile a liste di centro destra e suoi alleati alla Regione. Tre sono gli eletti nella lista di ispirazione di Fratelli d’Italia “Insieme per la Provincia di Matera”: Stigliano Carlo Ruben che ottiene una riconferma e le new entry, Marzano Alberto -consigliere comunale di Scanzano Jonico- e Billotta Antonella -sindaca di Garaguso), altri tre sono gli eletti dell’altra lista di centro destra “Radici e territorio”: Francesca Mazzoccoli e Vita Maria Scocuzza della Lega, oltre a Angelo Montemurro consigliere comunale di Matera -eletto a sostegno di Roberto Cifarelli e poi passato all’altra sponda a sostegno del Sindaco Nicoletti), quindi l’eletto della lista “Azione per Calenda“: Gaetano Garzone, consigliere di Irsina. Un esito che mette in una condizione non proprio ottimale il presidente dem Francesco Mancini che si trova di fronte al deludente risultato della lista di centro sinistra “Uniti per la Provincia” che si ferma a soli tre eletti. Tra essi il segretario provinciale del PD Claudio Scarnato, solo secondo tra gli eletti dopo il consigliere materano di Basilicata Casa Comune Domenico Schiavo, e la civica di centro sinistra pisticcese Maria Teresa Camardella. Una debacle per il centro sinistra che alle precedenti elezioni del 20 dicembre 2023, con la lista Provincia Unita aveva conquistato essa 7 consiglieri. Balza all’occhio, considerato il ruolo del voto ponderato in questa competizione, come abbiano inciso pesantemente in questa disfatta le scelte effettuate negli anni scorsi dal PD di Matera, prima con la decisione di far cadere anticipatamente l’amministrazione Bennardi e poi con larga parte dello stesso che alle ultime comunali decise di scommettere -invece che su un centro sinistra- su una maxi coalizione mista con forze del centro destra che si è rivelata fallimentare sia sul fronte comunale che su quello provinciale. Sempre con riferimento a quest’ultima fascia di voto ponderato pesante, prerogativa esclusiva dei consiglieri comunali della Città dei Sassi (ogni consigliere portava in dote 945 voti), c’è anche da registrare l’astensione del consigliere comunale di Matera Luca Colucci (Lista Materia Futura, dei famosi 100 giovani che accesero il falò di quella esperienza) che non se l’è sentita evidentemente di sostenere nessuno dei candidati della lista di centro sinistra, così come si spiega in una nota che riportiamo a parte. Soddisfazione invece è quella espressa dalla Lega con l’assessore regionale Pasquale Pepe che in un post commenta: “Elezioni provinciali di Matera. Il centrosinistra subisce una sonora sconfitta. La Lega torna in consiglio provinciale con due elette (Scocuzza e Mazzoccoli), grazie ad una lista che è risultata la più votata in assoluto. È il frutto di uno straordinario lavoro di squadra. Avanti così!” . Idem per il consigliere regionale di Azione, Nicola Massimo Morea, che a sua volta scrive sul proprio profilo social “Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto da Azione nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Matera. Un risultato strepitoso, frutto di un lavoro serio, coerente e condiviso, che ci consente di portare in Consiglio l’impegno e la visione riformista del nostro partito con l’elezione di Gaetano Garzone, a cui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Saprà rappresentare ottimamente l’intera provincia, con un occhio attento rivolto in particolare alle aree interne.

Un ringraziamento sincero va a tutti i consiglieri che hanno sostenuto i candidati di Azione, e ai candidati e alle candidate che hanno reso valida la nostra lista: il vostro supporto è stato determinante. Per pochissimi voti non è scattato anche il secondo eletto, segno evidente di una crescita politica solida e concreta sul territorio.

Questo risultato ci incoraggia a proseguire con ancora più determinazione, rafforzando la presenza di Azione nelle istituzioni e continuando a lavorare nell’interesse delle comunità locali, con serietà, competenza e responsabilità.” Come sarà la coabitazione tra un presidente dem ed una maggioranza di centro destra? Ci sarà?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.