TERRAZZA CNA PRESENTAZIONE DEL “MANIFESTO DELL’ARTIGIANATO E DELLA MICRO PICCOLA IMPRESA”

Le Associazioni più rappresentative del mondo dell’artigianato operanti a livello provinciale Cna, Confartigianato e Casartigiani hanno inteso organizzare per lunedì 15 aprile 2024 alle ore 10.30 sulla terrazza della sede Cna di Matera in Via degli Aragonesi n°26/a la presentazione ai candidati della provincia di Matera al Consiglio regionale di Basilicata del “MANIFESTO DELL’ARTIGIANATO E DELLA MICRO E PICCOLA IMPRESA”. Il documento verrà sottoposto all’attenzione e alla sottoscrizione da parte dei Consiglieri che si impegneranno a lavorare nell’esercizio del proprio mandato in favore del tessuto produttivo provinciale e contiene il decalogo delle azioni di cui necessita il mondo dell’artigianato e della micro e piccola impresa provinciale e potrà trovare spazio nella azione futura dei singoli come pure delle aggregazioni politiche di cui fanno parte. Alla conferenza stampa prenderanno parte i rispettivi presidenti della Associazioni ovvero per la Confartigianato Rosa Gentile, Per Cna Matteo Buono e per Casartigiani Domenico Loponte.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.