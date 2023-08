Terrazza ”Baldoni”. A ricordo del restauro di Palazzo Lanfranchi

Era quasi finita nel dimenticatoio quella volontà, quel desiderio di ringraziarlo, dedicandogli la ”Terrazza” di Palazzo Lanfranchi,l’antico palazzo del Seminario di via Ridola,restaurato in maniera esemplare e, con ”una visione di insieme”, dall’architetto Vincenzo Baldoni. Tre anni buoni, di attesa ,ma alla fine la pratica della intitolazione è stata chiusa. Baldoni era un professionista coscienzioso di altri tempi, riflessivo, pronto a fermarsi o a fare marcia indietro se i ‘percorsi’ di intervento del disegno di lettura, recupero e restauro non convincevano. E del resto quell’ architetto di origini salernitane aveva frequentato la scuola di Luigi Piccinato . Aveva,pertanto, rispetto per Matera, la storia dei rioni Sassi e attenzione all’ evoluzione urbanistica e architettonica verso il Piano. Pasquale Doria, nella nota che segue, ricorda con affetto oggi -a 99 anni dalla nascita- quando, da giovane cronista de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno” , aveva trascorso con lui una mattinata nell’ascoltare i contenuti di una filosofia del restauro, incentrata sul rispetto della storia del Palazzo, delle tecniche costruttive,dei materiali. Un lavoro portato avanti con pazienza, con mille attenzioni, tanto da farne -a distanza di anni- un esempio di buone pratiche per rispettare identità e storia della città. E da ”Terrazza Baldoni” si hanno tanti spunti su quanto si poteva fare e non è stato per Matera, a 30 anni dall’iscrizione dei rioni Sassi e dell’habitat rupestre tra i Beni patrimonio dell’Umanità.



IL MIO RICORDO DELL’ARCHITETTOVINCENZO BALDONI,

IL SUO NOME SARÀ LEGATO ALLA TERRAZZA DI PALAZZO LANFRANCHII

ll riuso dei contenitori storici non era così scontato fino agli anni Settanta. La svolta, a Matera, avvenne nel 1980, con la grande mostra a Palazzo Lanfranchi che sancì la sua definitiva restituzione alla comunità.Per la storia, era questa la sede del seminario e fu consegnata alla Curia il 31 agosto del 1672, dopo quattro anni di duro lavoro, grazie alla determinazione e grande perizia di un frate cappuccino, l’architetto Francesco da Copertino, giunto a Matera su invito del vescovo Lanfranchi. Trascorsi tre secoli, la sua opera s’incrocia direttamente con un lavoro non meno impegnativo, quello che ha assorbito praticamente tutta la parte finale della vita di un altro illustre architetto, Vincenzo Baldoni. Ne parlammo nel 2017, a valle di un articolo che lo ricordava con alcuni sapidi aneddoti, insieme alla nipote Sara, magari nutrendo un sogno divenuto finalmente realtà, lasciare una testimonianza duratura dedicata a una rara forma di dedizione, un restauro corretto e soprattutto colto. È stata la Soprintendenza a chiedere ufficialmente di dare il nome di Baldoni alla terrazza Lanfranchi. Proposta condivisa dalla scorsa amministrazione e, finalmente, giunta in porto poco più di un mese fa.Ne ho avuto notizia da antichi conoscenti del ministero dei Beni culturali e non ho potuto fare a meno di tornare indietro con la memoria, a uno straordinario privilegio, la mattina in cui l’architetto Baldoni, con il quale ero diventato amico, decise di spiegarmi come erano andate le cose. Lo spunto nacque a valle di una discussione riguardante un intervento su una facciata del palazzo non concordato con lui e che non condivideva. Su suo invito, avevo segnalato giornalisticamente la spinosa vicenda, facendo tesoro della dettagliata testimonianza assimilata direttamente dalla sua viva voce.Ampio il gesto nella descrizione sin dall’ingresso nel suo tempio di calcacarenite, indimenticabile l’indicazione del lungo corridoio che porta alla terrazza affacciata sui rioni Sassi. Con un raffinato francesismo ne definì il compito di “rue intérieure”, una via interiore, metaforico utero della costruzione che genera e si spinge verso la luce di un mutamento epocale avvenuto tra il Seicento e il Settecento, secoli cruciali in quanto hanno definito il nuovo assetto urbano di Matera. Un esempio? Il riferimento preciso alla posizione della bifora campanaria della chiesa del Carmine rivolta ancora verso i Sassi “ma, poi – aggiunse – tutto cambiò”.Originario di Sicignano degli Alburni, dove nacque il 19 agosto del 1924, laureato a Napoli nel 1952, fu “arruolato” a Matera dall’urbanista Luigi Piccinato nel gruppo di progettazione incaricato di redigere il Piano regolatore.



Un arco di decenni pieni zeppi di militanza tecnica e culturale durato fino al 25 gennaio del 2003, giorno della sua scomparsa. Un tempo lungo, nel corso del quale ha dato prova di grande versatilità progettuale in più ambiti, dalle sedi di edifici pubblici, al restauro e, in particolare, alla realizzazione di alloggi seguiti meticolosamente in qualità di direttore dei lavori per conto dell’Istituto autonomo case popolari.Ma è unanimemente considerata la direzione al progetto di rinascita del Seminario lanfranchiano il suo lascito più importante, per la ragione che è indubbiamente questa la massima espressione dell’architettura del Seicento a Matera. Il cappuccino Francesco da Copertino dovette sudare sette camicie per adeguarsi a una superficie irregolare, piena zeppa di cavità, asperità, un cimitero, quattro chiese rupestri, senza contare la decisione di inglobare la preesistente chiesa del Carmine e non guardare più ai sottostanti rioni Sassi, ruotando l’intero edificio di 45 gradi, è nata così la città del Piano.Non di meno, Baldoni ha inaugurato un tipo d’intervento che dovrebbe indicare la bussola per tutte le iniziative che interessano il centro storico. Gli interventi, a suo giudizio, dovevano ricevere attenzioni di volta in volta specifiche, dedicate comunque non a episodi isolati, ma singolarmente inseriti in una chiave di lettura di più ampio respiro, metodo corretto per il sistema urbano antico di Matera, per la forma urbana che conserva e definisce il suo carattere intensamente storico, “diacronico – precisò – ovvero, nel suo succedersi e trasformarsi nel corso del tempo”.È volata via praticamente un’intera mattinata senza che me ne accorgessi e molto altro potrei aggiungere a questo breve ricordo, per quanto ho il grande rimpianto di non avere registrato quel fiume in piena di spiegazioni in presa diretta. Sarebbe bastata una telecamerina, ma non erano state ancora inventate e, comunque, ho buone ragioni per immaginare che a Baldoni non avrebbe fatto piacere parlare senza guardare direttamente negli occhi l’allora giovane suo interlocutore, quasi interrogandolo per assicurarsi di non parlare a vuoto. Forse è anche per questa ragione che non ho dimenticato, considero quella generosa trasmissione di saperi un dono prezioso e, a tutt’oggi, non posso fare a meno di ripetere i miei ringraziamenti, grazie ancora caro architetto per la limpida lezione di storia, di urbanistica e buon vivere.