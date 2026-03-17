Terra Non guerra. Giusto dire NO! Con la rabbia di Francesco da Mathera

La grinta di un Ligabue, di Bruce Sprengsteen che non hanno peli sulla lingua per denunciare quanto non va nel mondo segnato da conflitti e sfruttamento, le parole misurate, profonde di protesta, ricordando Luigi Tenco che scelse di dire ”No” all’ipocrisia del tempo, durante un tragico Sanremo di 59 anni fa, ispirano la ferma opposizione ritmata dell’ultima incisione di Francesco da Mathera, il cantautore lucano che da sempre ci mette faccia, cuore e braccia per non dimenticare radici, sacrifici, speranze che sono l’humus per costruire la pace. E lo ha fatto con un brano efficace,” Giusto dire No” che fila come un treno a vapore, spinto dall’energia della terra e dalla fatica di chi sa apprezzarla, difenderla anche con la vita, contro ogni sopruso come continuano a fare i guerrafondai dei Paesi delle stelle di David e a strisce…a Gaza, Cisgiordania, Libano e ora nell’avventura geopolitica ed energetica in Iran. Con ”Giusto dire No” Francesco da Mathera, riprende la canzone da protesta e ricorda quel brano di Luigi Tenco ” E se ci diranno” del 1966. ” Un brano antimilitarista e di protesta- dice il cantautore. Un componimento poetico caratterizzato da un testo incisivo che rifiuta la guerra e le discriminazioni, rispondendo con un fermo “NO” corale alle imposizioni dell’imperialismo d’oltre oceano che si affacciava in Europa.La canzone usa la prima persona plurale (“NOI”) per dare voce a una generazione”. Un testo che segnò un’epoca per i tanti spunti di riflessione e di lotta che offriva: dal mondo contadino a quello operaio, studentesco, sociale. Il brano, ” Giusto dire No” si oppone alla logica della guerra, ricordando che i giovani sono spesso le prime vittime nel solco dell’antimilitarismo e del pacifismo. Rifiuta le imposizioni sociali e politiche (protesta e dissenso), parla di solidarietà con quel rifiuto secco, ribadito in coro da una sequenza di ”No, No, No” collettiva più che individuale.



E un altro lo aggiunge Francesco, ricordando l’impegno sociale di Luigi Tecno, che 60 anni fa componeva brani per raccontare quello accadeva in quell’epoca, mettendo a nudo le contraddizioni della politica, in perfetta sintonia con Wislawa Szimborska, – la poetessa polacca – che in quegli anni scriveva “Figli di un epoca”. E c’è dell’altro : il riscatto femminile, il rapporto tra terra ed ecologia e quella legame con le lotte contadine del Sud che confermano la scelta della Terra contro la guerra che alimentano lutti, sfruttamento, soprusi da pensiero unico. L’indifferenza o, peggio il servilismo, il silenzio assenso come hanno fatto gran parte dei Paesi dell’Unione Europea (La Spagna è una eccezione) per una guerra in Ucraina destinata a continuare nonostante le decine di sanzioni contro la Russia, mentre il presidente degli Stati Uniti ci impone dazi a senso unico, spinte al riarmo per acquistare armi dagli States e allo stesso tempo continua a dialogare con il leader russo Putin.Un paradosso. Va bene così? Per dirla con Vasco Rossi che ripete ”…C’è chi dice No..” E allora giusto dire No, per il genocidio che continua a Gaza, Cisgiordania, Libano e nella guerra sciagurata e mirata contro l’Iran, che in queste condizioni non darà libertà al popolo iraniano. E le conseguenze stanno arrivando in Occidente, con il blocco di forniture petrolifere e l’aumento dei carburanti. Europa, Italia compresa, non intendono farsi coinvolgere in questa a guerra a costo di ritorsioni annunciate dal presidente Trump. Giusto dire ”No” ma non si può agire con strabismo…No alla guerra, sì alla terra di libertà, di pace a tutte le latitudini.Ma occorre lavorare per la pace. La canzone di

Francesco da Mathera, che ha rielaborato dopo 60 anni la canzone di Tenco, iniettando in quel brano nuova linfa poetica e ricontestualizzando il valore del “NOI”, della partecipazione e del pensare e agire con la propria testa. Ascoltate il brano,https://www.facebook.com/share/v/1DWHzxpGdm/ fate girare e guardate il volto di ”oggi” di Luigi Tenco fatto rielaborare dalla intelligenza artificiale, che ha ispirato il ”No” sul pentagramma della protesta.



Il testo della canzone ”GIUSTO DIRE NO”

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E se ci diranno

Che per rifare il mondo

C’è un mucchio di gente

Da mandare a fondo

Noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare

Per poi dire troppo tardi chi è stato a sbagliare…

Ora che la parola

si vuole imbavagliare

Ora che la Giustizia

si vuole controllare

Noi risponderemo

Noi risponderemo No, No, No

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E se ci diranno

Che nel mondo la gente

O la pensa in un modo

O non vale niente

Noi che non abbiam finito ancora di contare

Quelli che il fanatismo ha fatto eliminare

Ora che a votare

si preferisce il mare

Ora che il bullismo

ha i voti per comandare

Noi risponderemo

Noi risponderemo No, No, No

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E se ci diranno

Che è un gran traditore

Chi difende la gente

Di un altro colore

Noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara

Fare cose di cui ci dovremmo vergognare

Ora che guerra e fame

ci spinge oltre il mare

Ora che la legge

è pronta a deportare

Noi risponderemo

Noi risponderemo No, No, No!

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E se ci diranno

Che è un destino della terra

Selezionare i migliori

Attraverso la guerra

Noi che ormai sappiamo bene che i più forti

Sono sempre stati i primi a finir morti

Siamo tanti, siamo diversi,

coglioni ma risorti

La Storia è giunta a noi,

c’è ne siamo accorti…

Noi risponderemo

Noi risponderemo No, No, No!

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Il link della canzone

https://www.facebook.com/share/v/1DWHzxpGdm/

