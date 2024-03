Tentato omicidio. Carabinieri arrestano 69enne di Colobraro

Dovrà scontare una pena residua di 8 anni , sei mesi e 26 giorni di reclusione un uomo di 69 anni di Colobraro ( Matera), accusato di un tentato omicidio verificatosi nel 2017. In quella occasione un uomo venne colpito da coltellate, tanto da essere ricoverato presso l’ospedale di Policoro. L’episodio fu causato da futili motivi, a causa della compravendita di un terreno. L’aggressore è stato associato alla casa circondariale di Matera su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, presso la corte di appello di Salerno.

COLOBRARO: I CARABINIERI ARRESTANO UN 69ENNE PER TENTATO OMICIDIO.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno arrestato 69enne di Colobraro, che dovrà espiare un residuo pena di anni 8, mesi 6 e giorni 26 di reclusione a seguito di condanna esecutiva alla pena di anni 9 e mesi 1 di reclusione per un tentato omicidio commesso in Colobraro nella primavera del 2017. L’uomo, nel corso di una lite scaturita per futili motivi relativi ad una compravendita di un terreno agricolo, armato di coltello, aggrediva la vittima colpendola con vari fendenti, che successivamente trasportata dai sanitari del 118 presso l’Ospedale Civile di Policoro (MT) otteneva 15 giorni di prognosi. Le conseguenti indagini espletate dai Carabinieri della locale Stazione, supportati dal Nucleo Operativo della Compagnia di Policoro, permettevano di fare piena luce sull’accaduto. L’Ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Matera dai Carabinieri di Colobraro.