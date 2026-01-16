Tenta furto in appartamento. Polizia arresta 65enne, che aveva droga in tasca

La prontezza di spirito di una ragazza, che aveva notato dallo spioncino un uomo di 65 anni intento a forzare la porta di ingresso, ha consentito di interrompere irruzione e furto e alla Polizia di risalire- grazie alla descrizione- all’autore del tentato episodio criminoso. L’episodio si è verificato nella Città dei Sassi e ha portato all’individuazione dell’uomo, trovato in possesso di cocaina e danaro e all’arresto, con la misura dei domiciliari. Una conferma che la collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato consente di prevenire e reprimere reati, come quello dei furti in appartamento, che creano apprensione e disagi in quanti li subiscono.



Tentato furto in abitazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: la Polizia di Stato di Matera arresta un 65enne residente in città.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un uomo di 65 anni, residente in città, ritenuto responsabile dei reati di tentato furto aggravato in abitazione e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti sono intervenuti su richiesta di una donna che, mentre era in casa, insieme alla figlia, udiva degli strani rumori provenire dalla porta d’ingresso dell’appartamento. La figlia, avvicinatasi allo spioncino, verificava la presenza di un uomo che cercava di forzare la serratura. L’inevitabile rumorosa reazione della ragazza, dovuta allo spavento, portava il malintenzionato a desistere e ad andare via.

La descrizione del soggetto consentiva agli operatori di individuarlo poco distante, mentre tentava di allontanarsi dalla zona a bordo di un’autovettura.

Nel veicolo venivano rinvenuti attrezzi atti allo scasso, compatibili con i segni di forzatura rilevati dalla Polizia Scientifica sia sul portone dello stabile che sulla porta di ingresso dell’appartamento.

La perquisizione personale consentiva di rinvenire sostanza stupefacente e denaro contante.

Nell’abitazione dell’uomo venivano rinvenuti e sottoposi a sequestro altra sostanza stupefacente, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e contanti.

Le prime analisi effettuate da personale della Polizia Scientifica accertavano che la sostanza sequestrata era del tipo cocaina.

Su disposizione dell’A.G., l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.