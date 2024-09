Tenta di liberarsi della cocaina…. Polizia arresta giovane a Marconia

Alla vista degli agenti ha tentato la fuga, non prima di essersi liberato di un involucro contenente 17 grammi di cocaina. Gesto che non è sfuggito alla Polizia di Stato che ha arrestato a Marconia di Pisticci ( Matera) un giovane di 20 anni, incensurato. E con la droga, nel corso di perquisizione, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione, alcune dosi di eroina e materiale per il confezionamento. Per il giovane è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

Marconia di Pisticci, giovane arrestato dalla Polizia di Stato di Matera per droga

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato a Marconia di Pisticci un ventenne, incensurato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è stato compiuto nell’ambito di una attività di controllo del territorio – in particolare della fascia jonica – effettuata congiuntamente dagli operatori della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Pisticci, per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

In tarda serata, è stata notata un’autovettura che è giunta nel centro cittadino a velocità sostenuta e ha compiuto alcuni giri, apparsi agli occhi degli agenti “di perlustrazione”; successivamente, la stessa si è fermata nei pressi di un’abitazione.

Gli operatori hanno allora deciso di procedere al controllo. Alla vista dei poliziotti, il conducente, unico soggetto a bordo, si dava a precipitosa fuga a piedi. Durante la corsa si liberava di un pacchetto, lanciandolo all’interno del giardino di un’abitazione.

Il gesto non è sfuggito agli agenti che hanno recuperato l’involucro, all’interno del quale vi erano 17 gr. di cocaina, suddivisi in dosi.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire altre dosi di eroina del peso complessivo di un grammo, un bilancino elettronico di precisione e di materiale idoneo al confezionamento delle dosi di stupefacente.

La droga, il bilancino e il materiale sono stati sequestrati mentre il giovane è stato dichiarato in arresto e, dopo aver avvertito l’Autorità giudiziaria, sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.