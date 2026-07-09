Tengo famiglia….

“Ho visto brandire il crocifisso come una spada, proprio da parte di coloro che meno rispettano gli insegnamenti di Cristo” affermava la compianta Margherita Hack. Una frase che rimbomba spesso nella testa ogni qual volta dagli schermi televisivi e/o sul web si vedono governanti e politicanti che in nome della religione e di quel crocifisso commettono i più efferati crimini, discriminazioni nei confronti dei più deboli, nei confronti dei migranti, per non parlare dell’arricchimento personale. La cronaca nazionale ed internazionale ne è piena di tali personaggi. Ultima in ordine di tempo è la vicenda di Mario Adinolfi, leader del Popolo delle Famiglie e animatore dei Family Days, nonchè ex parlamentare, arrestato e accusato di “aver raggirato decine di persone che gli hanno affidato denaro, fino a 150 mila euro, nell’operazione ‘scommessa collettiva’, un circuito di raccolta fondi da privati – promosso via social – ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una attività illecita con la quale – secondo la Procura di Roma che ha affidato le indagini alla Guardia di Finanza – avrebbe evaso il fisco per circa 400 mila euro impiegando il denaro per l’acquisto di case, viaggi, imbarcazioni e orologi.” Per i giudici “appare rilevante anche l’atteggiamento intimidatorio assunto da Adinolfi – che rivendica la sua attività di pokerista professionista – rispetto a chi ha osato contrastarlo”. Inoltre, lo stesso si era già attrezzato per “diversificare” la sua attività e il GIP scrive ancora che: “È emerso come, dopo una condotta protratta nel tempo lungo molti anni (15-20), di recente il 55enne abbia creato l’ulteriore iniziativa ‘Cristo Regna’ ed abbia raccolto già oltre 3.000 euro: iniziativa che sembrerebbe riproporre, con le medesime modalità di quella precedente, in modo abusivo, la raccolta di capitali rispetto alla quale, fondatamente si teme, alla luce di quanto sin qui emerso, che possa inoltre nuovamente truffare altre vittime e reiterare nuovi illeciti fiscali.” QUI altri dettagli dalla nota ANSA da cui abbiamo estratto i brani dell’ordinanza del GIP di Roma. E’ QUI il lungo e controverso curriculum di questo 55enne giornalista, autore televisivo, conduttore radiofonico, deputato, nonchè appassionato di poker e gioco d’azzardo che, con le sue radicali posizioni di cattolico in difesta della famiglia tradizionale, ha attraversato l’ultima DC, poi il Partito Popolare, quindi il Partito Democratico (alla cui nascita partecipa con l’associazione Generazione U, candidandosi alle primarie del 2007, e nelle cui file viene eletto deputato nel 2012) poi successivamente abbandonato, sino al 2016 in cui dà vita al Popolo della Famiglia (partito che si propone di rappresentare politicamente il movimento dei Family Day). Una dimostrazione vivente del peggio dei politicanti italiani…ed anche della confusione che ha animato il PD dalla sua nascita e che lo ha portato ad essere quell’aggregato informe (ha eletto senatore nel 2018 -incredibile ma vero- anche Tommaso Cerno, poi direttore de Il Tempo e ora de Il Giornale) che ancora è oggi. Nonostante gli sforzi di Elly Schlein.

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