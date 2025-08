Teng a guerr ‘n cap…Pace e diritti per Gaza

Non sanno stare in silenzio e continuano a farsi sentire, a far rumore, per svegliare le coscienze degli incoscienti, degli indifferenti ( a cominciare da quelli che siedono con tanto imbarazzo al Governo e non solo a Roma, ma anche a Potenza)e di quanti a parole chiedono che si fermi il genocidio a Gaza,di bambini soprattutto in fila per acqua e cibo) ma senza fare materialmente nulla. E’ il popolo della pace che far rumore, visto all’opera, mettendoci cuore, faccia, mani, voce o accompagnandosi con il suono della chitarra, come quello dei violini per i martiri della Shoah, del contrabasso alla caduta del muro di Berlino o delle campane ( a Matera e nella diocesi hanno risuonato alle 22 l’altra domenica su invito di don Ben) saltate per sempre a Mariupol ( Ucraina) dove l’Europa si sta sorbendo un’altra guerra massacro, che gli Stati Uniti, e con il silenzio assenso dell’Unione Europea (Italia compresa) hanno lasciato al vecchio Continente. Ma ci sono giovani materani, che ci hanno inviato questo corposo documento, che non possono tacere e invitano altri, dormienti o conniventi se preferite, sui mobili imbottiti dell’ex capitale del divano o delle stanze ministeriali a guardare in faccia ingiustizia, sofferente o chi come Francesca Albanese all’Onu ha raccontato del massacro in corso a Gaza. Verità, come è scritto nei Vangeli e come quanti continuano a fare per non calpestare la dignità di una umanità perseguita che con occhi e cuori provati da ogni esperienza chiedono di vivere. E’ un diritto, come i tanti diritti, a cominciare da quello di espressione, che anche nel nostro Paese sono in pericolo tra diktat, decreti e tentativi palesi e subdoli di forzare la nostra Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza.



LE RIFLESSIONI DEL COLLETTIVO

Il popolo della pace c’è e fa rumore!

«Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia, commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di un buon rivoluzionario» (Che Guevara)

Viviamo un tempo che ci interroga profondamente sulla nostra umanità, sulla capacità che abbiamo di sentire l’altro, sentirne il dolore, condividerlo, farsi attraversare da questo e reagire spinti da un forte ideale di giustizia che ci chiama ad essere responsabili di ogni altro essere umano, vicino o lontano che sia. Dall’autunno del

2023 come collettivo “Teng a guerr ‘n cap” abbiamo provato a rispondere

all’emergenza di quel senso di ingiustizia, iniziando a promuovere alcuni incontri formativi sul territorio di Matera per riflettere e agire insieme per la pace. Ci siamo focalizzati in particolare sul disarmare l’economia: la spesa bellica che sta crescendo in maniera esponenziale in questi anni, per una volontà calcolata del nostro governo

allineato con il piano del Rearm Europe, ci coinvolge in prima persona in quanto spesso sono anche i nostri portafogli a contribuire all’economia di guerra. Attraverso i nostri risparmi in banche armate, attraverso i nostri consumi poco informati, siamo anche noi a finanziare le guerre. Se un senso di impotenza ci pervade, pensiamo che il primo passo per reagire sia informarsi, incontrarsi, approfondire e agire! Essere

obiettori di coscienza, come i portuali del CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) di Genova che nuovamente in questi giorni si sono rifiutati di caricare le armi nelle navi dirette ad Israele, vuol dire compiere ogni giorno piccole e grandi scelte che fanno cadere qualche granello di sabbia nell’ingranaggio della guerra.

Mossi dalla necessità di agire, abbiamo risposto alla mobilitazione nazionale del 09 maggio “l’ultimo giorno di Gaza” incontrandoci nella Bottega del Commercio Equo e Solidale “Giù al Nord” di Matera: eravamo tanti e tante raccolti dal desiderio di condividere azioni collettive e concrete per Gaza. Ci siamo fatti megafono delle

persone che dalla Palestina non hanno più voce, abbiamo letto le loro poesie, i loro testamenti.



Ci siamo lasciati con l’impegno di continuare a mantenere alta l’attenzione

sul genocidio in corso, con azioni di boicottaggio e voto col portafoglio. Giuseppe

Carrieri, proprietario della Bottega, ci dice:

“Gaza non è sola, non lo è mai stata! Attraverso un consumo critico tante realtà hanno

sostenuto la causa palestinese: cous cous, datteri, saponi, Gaza Cola e negli ultimi

giorni anche gelati al sapore di giustizia! Il Commercio Equo e Solidale è stato sempre

vicino al popolo palestinese e continuerà ad esserlo, sostiene progetti in Cisgiordania

per un commercio giusto. Molte volte ci chiediamo cosa possiamo fare materialmente

per migliorare la situazione dei palestinesi: il voto col portafoglio è una di queste!

Supportare con gli acquisti delle aziende e boicottarne altre è il modo più rapido e

semplice per scegliere da che parte stare!”

Dopo questo momento collettivo, ci siamo ritrovati poi con Angela Iantosca, giornalista

e scrittrice, presso la Libreria dell’Arco, dove il proprietario Nicola Tamburrino ha

subito accolto la proposta di presentare il libro “Con loro, come loro – storia di donne

e di bambini in fuga”. In questa occasione abbiamo ascoltato direttamente dalle parole

di

Gennaro Giudetti, operatore umanitario dell’ONU attualmente a Gaza e

protagonista del libro, una testimonianza delle atrocità che il popolo palestinese sta

subendo con la richiesta di continuare a fare pressione sul nostro Governo e

sull’Occidente affinchè si metta fine al genocidio del popolo palestinese. Gennaro è

nuovamente a Gaza, sotto le bombe israeliane che quotidianamente vengono

sganciate sui civili, e continua ad essere i nostri occhi e le nostre orecchie nel

documentare la distruzione della Striscia di Gaza e il massacro del suo popolo.

Il giorno dopo aver ascoltato le sue parole, abbiamo deciso di portare subito avanti

l’impegno preso lanciando una petizione, che continuiamo ad invitare a firmare a

questo link https://chng.it/JrVpRsF7fV , per chiedere al Consiglio Regionale della

Basilicata di seguire l’esempio dell’omologo pugliese e interrompere qualsiasi

collaborazione con lo Stato di Israele.



La mobilitazione materana per Gaza non si è fermata, con tante iniziative: ad esempio

quelle a sostegno del “100x100Gaza” e poi con il flash mob dei sudari promosso dal

movimento “ultimo giorno di Gaza” e rilanciato dal Comitato per la pace di Matera.

Anche stavolta sono state tante le persone che hanno risposto e hanno protestato

mettendoci il proprio corpo per denunciare lo scempio del genocidio di Gaza!

E ancora una volta, quando è stata rilanciata la mobilitazione nazionale per lo scorso

27 luglio, anche noi abbiamo deciso di “disertare il silenzio” e stavolta l’adesione è

stata ancora più trasversale e corale. Tutto è nato da un messaggio di Suor Milena

Acquafredda che ci racconta: “Appena ho appreso dai social la mobilitazione

nazionale Disertiamo il silenzio ho pensato che era necessario metterci la faccia e

aderire in qualche modo all’iniziativa, non solo dall’alto valore simbolico, ma prima di

tutto motivata dalla necessità di fare qualcosa insieme, per esprimere indignazione

corale per quanto sta scandalosamente continuando ad avvenire a Gaza. E farlo al di

là di ogni appartenenza, se non quella che ci accomuna come cittadini e – oso dire –

sorelle e fratelli in umanità che vivono in uno stesso territorio. Così mi è venuto

naturale cercare chi, come me, avrebbe potuto avvertire la stessa “impellenza” ed è

stato immediato trovarne! E piano piano una tela di dialoghi si è tessuta fino ad arrivare

alla sera del 27 luglio: davanti alla Biblioteca provinciale si è creato un cerchio umano

che si è progressivamente allargato, proprio come una grande macchia d’olio. Così

alle 22 in punto, e per 35 lunghi e indimenticabili minuti, si è scatenato tanto rumore

che lo sento ancora, assieme alla sensazione di essere un corpo solo, per quanto

estremamente eterogeneo e variegato da tutti i punti di vista, che ha suonato una

fastidiosissima e sublime sinfonia.”

Poco prima di questo momento la Fratelli Tutti Band aveva già iniziato a radunare

passanti e curiosi suonando per la pace. Paolo Moretti, componente della Band, ci

dice: “Fai rumore…si…che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale…” sono

queste le parole del brano di Antonio Diodato, che bene si sposano alla serata del 27

luglio, vissuta con l’obiettivo di sensibilizzare e continuare a tenere accesa la luce su

quello che sta accadendo nelle terre di Palestina, specialmente a Gaza. Canzoni che

aiutano a riflettere, strumenti musicali di fortuna, pentole, fischietti, bandiere e voci,

che vanno avanti ad unisono chiedendo un’unica e chiara cosa… STOP GUERRA IN

PALESTINA, STOP AL GENOCIDIO. “Credo negli esseri umani, credo negli essere

umani che hanno il coraggio di essere umani”.



L’appello a fare rumore per rompere l’assordante silenzio che sta accompagnando la

distruzione di Gaza stavolta è stato rivolto in modo particolare anche alle chiese, con

la richiesta di far suonare le campane per far arrivare ovunque il rumore di un popolo

che vuole la pace e non rimane in silenzio durante lo sterminio dei propri fratelli e delle

proprie sorelle. Questo appello è stato accolto anche qui a Matera, dove l’Arcivescovo

Monsignor Benoni ha invitato i parroci a far suonare le campane perchè “se salvare

un uomo è salvare l’umanità, altrettanto è vero che uccidere un uomo è uccidere

l’umanità”. Don Domenico Monaciello della parrocchia di San Pio X ha risposto a

questa chiamata e ci racconta: “Quando ero piccolo mi ripetevano spesso che le

campane sono “la voce di Dio che ci raduna in chiesa”. A distanza di tanti anni credo

che forse debbano essere anche la “voce” di Dio che ci ricorda di essere Chiesa che

vive nel mondo per preparare il Regno di Dio e ci sprona anche all’impegno profetico.

Fedeli al Vangelo e al Magistero della Chiesa non possiamo dimenticare il ruolo della

Comunità cristiana di continuare ad essere, in ogni ambiente, portatrice di speranza

ma anche costruttrice di pace nella giustizia e nella verità.

Le campane hanno risuonato anche domenica 27 luglio, alle 22,00 in punto, su

iniziativa anche di Pax Christi e con l’adesione all’iniziativa della nostra Diocesi, in

moltissime piazze delle nostre città. Un suono straordinario per rompere il silenzio su

Gaza, su tanti morti innocenti a cui ci stiamo – o forse già ci siamo – abituati. Uno

scampanellio che molti avrà lasciato indifferenti ma che avrà sicuramente risvegliato

alcune coscienze a non piegarsi alle logiche della violenza e della guerra come unico

strumento di risoluzione delle dispute tra i popoli. Anche in Piazza San Pio X le

abbiamo suonate, accogliendo l’invito del nostro nuovo Vescovo e vivendo anche con

alcune persone che, come ogni sera lì si radunano d’estate, un breve ed intimo

momento di preghiera e raccoglimento in ricordo di tutti quei morti innocenti la cui

unica colpa era di cercare qualcosa da mangiare o radunarsi in cerca di qualche aiuto.

Possa anche questo piccolo gesto essere una scintilla nella notte del dolore, un

sussurro di Dio che ci ricorda che siamo tutti fratelli e sorelle, un’occasione, anche

come Chiesa, di far sentire la nostra voce, in una calda estate, nell’assordante silenzio

che avvolge il tormento di due popoli.”



Anche la comunità della parrocchia “Santa Famiglia” ha “disertato il silenzio” come ci

racconta Francesco Sasaniello: “Ci siamo ritrovati per un incontro di preghiera per la

pace all’interno della cappella parrocchiale, prima di aggiungere la nostra dose di

“pacifico chiasso” a quello di tutta Italia. è stata un’esperienza molto emozionante, che

ha visto coinvolte persone di diverse fasce d’età, che insieme hanno elevato al Cielo

attraverso la preghiera, il canto ed il rumore un grido di Pace per Gaza e per tutti i

territori sparsi nel mondo che sono, purtroppo, scenari di guerra. Credere che Dio è

Padre di tutti, implica che tutti gli uomini del mondo sono fratelli; con questo spirito ci

siamo sentiti uniti a quanti stanno soffrendo la tragedia della guerra ed insieme

abbiamo testimoniato che noi non accettiamo la guerra, la violenza e la sopraffazione

come stile di vita dei singoli e di governo delle nazioni. Chiediamo a gran voce,

rifacendoci alle parole dell’indimenticabile ed amato Papa Francesco, il disarmo delle

mani, delle lingue e dei cuori. Per una Umanità che renda giustizia al sogno di Dio di

un mondo in cui Amore, Pace e Giustizia non siano concetti astratti, ma fondamenta

solide e concrete del nostro vivere insieme da fratelli. Niente nemici, solo fratelli!”

L’impegno collettivo e corale perché venga fermato subito il genocidio a Gaza

continua. Tutti e tutte possiamo contribuire attraverso queste azioni:

● Continuare a informarsi e formarsi, mantenendo alta l’attenzione sul genocidio

in corso, contrastando la campagna di disinformazione portata avanti dal

governo israeliano stesso (una delle ultime notizie false che vengono

pubblicizzate è inserita come inserzione su Youtube: in questo video si accusa

l’ONU di essere il responsabile del mancato accesso dei camion di aiuti);

● “Votare col portafoglio” acquistando prodotti che supportano direttamente il

popolo palestinese (come ad esempio la Gaza Cola che ora è possibile trovare

anche a Matera o i prodotti del Commercio Equo e Solidale che provengono

dai produttori palestinesi) e parallelamente portando avanti azioni di

boicottaggio delle aziende che sono coinvolte nel genocidio, così come

denunciato da Francesca Albanese nel suo rapporto (qui il testo integrale

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/session

s-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf )

● Sostenere l’impegno e l’esposizione di Francesca Albanese (qui è disponibile

il suo ultimo intervento alla Camera Da un’economia di occupazione a

un’economia di genocidio | 29/07/25) che è entrata nel mirino sia del governo

Trump che del partito Fratelli d’Italia, in quanto esponenti di questo partito

hanno presentato una interrogazione parlamentare contro l’ospitata della

Albanese alla Camera accusando la relatrice speciale dell’ONU di diffondere

“idee antisemite” e di non rispettare le istituzioni italiane (fonte:

https://lespresso.it/c/politica/2025/7/31/fratelli-italia-contro-francesca

albanese-parlamento-interrogazione-piantedosi/55955)

● Aderire all’iniziativa di eleggere il proprio domicilio a Gaza come proposto qui

https://liberacittadinanza.it/articoli/pace-guerra/eleggiamo-il-domicilio-a-gaza.

“Questo gesto significa difendere la nostra casa comune, e idealmente far

diventare i figli e abitanti di quella terra numerosi “come le stelle del cielo e

come la sabbia che è sul lido del mare” (Gen. 22,17), così che diventi

impossibile per chiunque pensare di sradicarli, di ucciderli, o di trasformarli in

servitori di ricchi bagnanti.”

domiciliatiagaza@primaloro.com



Per aderire scrivere a:

● Fare pressione affinché nei prossimi consigli regionali e comunali in

programma, che riportano all’ordine del giorno iniziative in favore del popolo

palestinese, in contrasto al genocidio in corso, si approvino risoluzioni che

chiedano un cessate il fuoco immediato e il rispetto dei diritti umani e del diritto

internazionale, interrompendo qualsiasi relazione economica con lo stato di

Israele e le aziende che stanno finanziando il genocidio

● Firmare e diffondere le petizioni che vengono promosse a livello nazionale.

Rilanciamo in particolare la petizione promossa da 60 ex ambasciatori italiani

per chiedere al Governo iniziative concrete per porre fine al genocidio a Gaza,

partendo dal riconoscimento dello Stato di Palestina e dalla sospensione di ogni

rapporto e cooperazione nel settore militare e della difesa con Israele

https://chng.it/5H5FWBr4Hc

Rilanciamo inoltre questa raccolta firme che arriva dal mondo della scuola,

primi firmatari due dirigenti scolastici (Paolo Saggese e Paolo Farina) per

chiedere la fine della guerra e di qualsiasi forma di violenza a Gaza.. La

richiesta rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Governo

italiano è quella di farsi promotori. https://www.tuttoscuola.com/gaza-guerra

lettera-dirigenti-scolastici/

Che da Matera, prossima Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, possa

partire forte un progetto di pace con uno sguardo ai popoli del Mediterraneo di cui

siamo parte e che sentiamo sempre più vicini. Il nostro impegno continua.

Resistiamo alla tentazione di arrenderci davanti al senso di impotenza che ci pervade

e alla ineluttabilità del male. “Non rimarremo in silenzio mentre la gente di Gaza viene

sterminata”. Continuiamo a fare rumore insieme.

Collettivo “Teng a guerr ‘n cap”