Una struttura consolidata, ben rodata -l’ Istituto di Istruzione Superiore” G.B Pentasuglia” di Matera che tiene lezioni a distanza da casa per tutte e 59 le classi, composte da 1350 studenti. E i risultati in termini di frequenza si vedono, dopo sei giorni di lezioni a tempo pieno con queste modalità e l’impiego di 160 docenti. Il preside Antonio Epifania, forte dell’esperienza maturata in altre iniziative, ha varato con l’apporto di tutti un sistema operativo e organizzativo in grado di andare avanti, finchè l’emergenza da epidemia da coronavirus non sarà rientrata. Si spera per un po’. Ma occorre essere pronti anche fino alla fine dell’anno scolastico. In una maniera o nell’altro le lezioni vanno avanti, al mattino e di pomeriggio. Per tutti è la richiesta di fare fino in fondo il proprio dovere.Ci riusciranno visto che l’Istitituto è dedicato all’eroe dei Mille di Garibaldi e ”telegrafista”. Un bit rudimentale che portò a una vittoria sul campo. Ora tocca a studenti e docenti. Buon lavoro.

LA NOTA DELLA SCUOLA

Tutte le 59 classi e i 1350 studenti del Pentasuglia di Matera sono, da lunedì scorso, in video lezione

per il normale orario scolastico.grazie all’impegno coeso dei loro 160 docenti



Ore da 45 minuti, 15 minuti di pausa, tre ore di lezione al mattino dalle ore 9:00 e altrettante il pomeriggio.



Tutti i docenti in video lezione grazie ai corsi di formazione autogestiti dalla scuola.



Io credo una importante buona pratica per tenere il gruppo classe coeso nonché, oltre agli aspetti disciplinari, mantenere vivo il contatto umano con gli studenti.





