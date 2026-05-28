Temperature elevate. Sindacati chiedono ”garanzie” nel nuovo decreto regionale

Ci risiamo. Il termometro ha superato abbondantemente i 30 gradi e in queste condizioni si lavora con difficoltà e aumentano i rischi per i lavoratori di incappare in incidenti dalle conseguenze indefinite. I segretari regionali del settore costruzioni di Fillea Cgil, Angelo Vaccaro, della Filca Cisl Angelo Casorelli e della Feneal Uil Carmine Lombardi con una nota inviata al presidente della giunta regionale, Vito Bardi, all’assessore alla Salute Cosimo Latronico e per altri aspetti al presidente dell’Anci Gerardo Larocca, hanno sollecitato ”aggiustamenti” in materia di prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro con la emissione della nuova ordinanza. In particolare hanno sollecitato la revisione del DLgs 81/2008, affinchè ”venga introdotta -scrivono e chiedono i segretari-una specifica disciplina sui cambiamenti climatici, includendo i rischi da stress termico e colpo di calore nei programmi formativi e nella sorveglianza sanitaria obbligatoria per tutti i lavoratori esposti” Altro dovrà fare il Governo, che continua a seguire in silenzio (è un dato oggettivo)e senza intervenire sulle cause. lo stillicidio di infortuni e morti bianche sul lavoro



LA LETTERA APERTA

Spett.le Presidente della

Giunta regionale

Vito BARDI

Potenza

Pec : presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it

Ass.Regionale alla Salute e Politiche della Persona

Cosimo LATRONICO



Presidente ANCI Basilicata

Gerardo LAROCCA

ancibasilicata@pec.anci.it

Oggetto : lettera aperta al Presidente della Regione, all’Assessore Regionale alla Salute e al

Presidente dell’ANCI Basilicata.

Signori Presidente e Assessore Regionale alla Salute,

questo preannuncio di stagione estiva è già contrassegnato da temperature

anormalmente elevate e si adombra il rischio – se si ha luogo agli andamenti

meteo degli ultimi anni – che nell’arco anche di questa estate aumentino intensità

e frequenza delle ondate di calore africano.

Come è largamente noto, le alte temperature elevano il tasso di rischio nello

svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali la prestazione

lavorativa viene espletata prevalentemente in ambiente esterno.

E il caso di larga parte del lavoro in edilizia.

Tutte le evidenze empiriche raffigurano, infatti, plasticamente una chiara

correlazione tra le condizioni di caldo estremo e l’insorgere di patologie gravi e

l’aumento di frequenza di eventi infortunistici per coloro che fanno un lavoro

faticoso all’aperto.

Non è affatto superfluo ricordare, peraltro, che la nostra regione, nel corso degli

ultimi anni, risulta sempre annoverata tra quelle con un indice di incidenza della

mortalità sul lavoro (rapporto degli infortuni mortali rispetto alla popolazione

lavorativa regionale ) più elevata.

La questione di fondo che abbiamo davanti, dunque, è che la salvaguardia della

vita e la tutela della salute e della sicurezza delle persone che lavorano devono

essere sempre posti al centro di una cultura e di una prassi della “prevenzione” per

ridurre al “limite massimo” i fattori di rischio.

Per quanto afferisce al rischio climatico, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil nazionali,

propongono da tempo una revisione del DLgs 81/2008, affinchè venga introdotta

una specifica disciplina sui cambiamenti climatici, includendo i rischi da stress

termico e colpo di calore nei programmi formativi e nella sorveglianza sanitaria

obbligatoria per tutti i lavoratori esposti

In parallelo si sta chiedendo al Governo di rendere più strutturale l’indennizzo

introdotto negli ultimi anni tramite la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria,

escludendo i giorni di fermo per caldo eccessivo dal limite massimo delle 52

settimane nel biennio mobile.

E’ opportuno anche sottolineare che il rischio connesso alle temperature elevate è

già classificato tra i rischi fisici e il datore di lavoro ha l’obbligo di includerlo nel DVR

(Documenti di Valutazione dei Rischi).

Tuttavia, sono ben pochi, soprattutto in edilizia, i casi in cui l’obbligo viene

rispettato, troppi quelli in cui viene eluso.

Soprattutto, difficilmente si sospende l’attività di cantiere durante i picchi di calore,

si riorganizza il lavoro, si attiva la richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria.

Signori Presidente e Assessore Regionale alla Salute,

sono queste le ragioni che ci inducono, alla stregua dello scorso anno, a chiedere

Loro di disporre, in base all’art. 32 del L.833/1978, recante “ Istituzione del Servizio

Sanitario Nazionale”, il divieto di lavoro in condizione di esposizione prolungata al

sole, nelle ore di punta e fino almeno al 31 agosto prossimo, anche nei cantieri edili

ed affini, per i giorni in cui la mappa del rischio indicata sulla piattaforma

previsionale www.worklimat.it ( coordinato da CNR-IBE e INAIL) segnali un livello

di rischio “Alto”.



A differenza dello scorso anno, però, ci auguriamo che la nuova Ordinanza del

Presidente della Regione Basilicata, contenente misure di prevenzione per l’attività

lavorativa all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, possa essere

emanata con maggiore tempestività.

Signor Presidente Anci Basilicata,

a Lei chiediamo di intervenire su tutti i Comuni della regione affinché dispongano

le necessarie autorizzazioni a poter effettuare lavorazioni rumorose, alle prime ore

del mattino e durante gli orari notturni , per permettere alle aziende, mediante

accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con Fillea Filca Feneal

territoriali , di articolare gli orari di lavoro nelle fasce orarie meno calde della

giornata.

La salvaguardia della sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori costituiscono

non solo diritti fondamentali inscritti nella Costituzione ma rappresentano anche un

bene supremo per tutte le comunità e , le Amministrazioni comunali , con

trasparenza e chiarezza di intenti , possono trovare il giusto compromesso con le

cittadinanze dei residenti, per salvaguardare più vite possibile.



Cordiali Saluti

I Segretari Generali Regionali

Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil Angelo VACCARO Angelo CASORELLI Carmine LOMBARDI