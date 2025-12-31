Telesca si scusi con il CONI e il CIP per averli esclusi dal passaggio della fiaccola olimpica

“È inaccettabile e istituzionalmente sgradevole constatare come, in occasione di un evento di portata storica per la nostra città come il passaggio della Fiaccola Olimpica di Milano-Cortina 2026, i massimi vertici regionali dello sport siano stati di fatto ignorati nelle rappresentazioni ufficiali e nel coinvolgimento operativo”. È quanto dichiara il Consigliere Comunale Alfonso Nardella, commentando le immagini e gli articoli relativi alla recente manifestazione del 28 dicembre a Potenza. “Le foto pubblicate e la cronaca dell’evento – prosegue Nardella – evidenziano una grave lacuna: l’assenza di un ruolo centrale per il CONI Basilicata e il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Basilicata, rappresentati rispettivamente dai Presidenti Giovanni Salvia e Gerardo Zandolino. Si tratta di enti che rappresentano il cuore pulsante del nostro sport e che lavorano quotidianamente per la promozione dei valori olimpici e dell’inclusione”. Secondo il Consigliere, “la gestione dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Telesca è venuta meno a un fondamentale dovere di garanzia istituzionale. Non coinvolgere attivamente chi coordina il mondo sportivo lucano non è solo una sgrammaticatura cerimoniale, ma un segnale di scarsa considerazione verso l’intero movimento sportivo della nostra comunità. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di valorizzare tutte le componenti che concorrono alla riuscita di un evento di tale prestigio, evitando personalismi o dimenticanze che offendono il lavoro di professionisti e volontari”. Per queste ragioni, il Consigliere Nardella conclude con una richiesta netta: “Chiedo formalmente all’Amministrazione Telesca di porgere le proprie scuse ufficiali ai Presidenti Salvia e Zandolino. Al contempo, esigo l’impegno e la promessa solenne che, per il futuro, venga adottato un metodo di condivisione e un corretto ruolo istituzionale che veda il CONI e il CIP protagonisti naturali di ogni iniziativa sportiva. La città di Potenza merita una governance che sappia unire e non escludere, specialmente quando si parla dei valori universali dello sport”.

