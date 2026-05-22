TEDxLatronico 2026: il valore dei dettagli al centro della seconda edizione

Buona la prima si replica con la seconda edizione del TEDxLatronico 2026.

“Non tutto ciò che conta è visibile.” Da questa idea nasce la seconda edizione di TEDxLatronico, in programma il 31 maggio 2026, alle ore 17:00, presso il Cinema Nuova Italia a Latronico, dedicata al tema “Dettagli”: un invito a rallentare, osservare e dare valore a ciò che spesso passa inosservato.

In un mondo che corre veloce, TEDxLatronico sceglie di fermarsi e mettere a fuoco quei piccoli elementi capaci di generare grandi cambiamenti. Perché sono proprio i dettagli a custodire intuizioni, storie e trasformazioni durature.

A presentare l’evento sarà Eva Immediato, attrice, autrice e regista, volto noto del panorama artistico e culturale italiano.

Sul palco saliranno speaker provenienti da mondi differenti — cultura, innovazione, ambiente, urbanistica, spettacolo e ricerca — accomunati dalla capacità di leggere il presente attraverso prospettive originali.

Abha Valentina Lo Surdo, musicista, giornalista e reporter di viaggio, porterà il talk “Lo Zen e l’arte dello zaino”, dedicato al cammino come pratica di essenzialità e conoscenza di sé.

Martino Wong (@oradecima), divulgatore esperto di intelligenza artificiale, rifletterà sui dettagli invisibili che guidano algoritmi e decisioni digitali.

Giuseppe Grezzi, già vicesindaco di València, racconterà come l’attenzione ai dettagli possa trasformare le città e migliorare la qualità della vita delle persone.

Andrea Boscherini, naturalista e divulgatore scientifico, offrirà uno sguardo sulla tutela della natura e sugli equilibri invisibili degli ecosistemi.

Brunella Cacciuni, attrice e danzatrice, esplorerà il linguaggio del corpo e il valore espressivo dei dettagli artistici.

Giuseppe Iglieri, storico e docente universitario, guiderà il pubblico tra piccoli eventi e dettagli capaci di cambiare il corso della storia.

Federico Coccia, founder e CEO di Edit Studio, parlerà del potere nascosto degli algoritmi e dei meccanismi digitali che influenzano le nostre scelte quotidiane.

Irene Maiorino, attrice napoletana attiva tra cinema, teatro e televisione, si distingue per intensità e versatilità interpretativa. Dopo la formazione tra recitazione e DAMS, ha lavorato in diverse produzioni fino al successo con il ruolo di Lila nella quarta stagione de “L’amica geniale”, accolto con grande favore da pubblico e critica.

TEDxLatronico 2026 si conferma così uno spazio di confronto multidisciplinare dove idee, esperienze e visioni diverse si incontrano attorno a un concetto universale: l’attenzione.

Perché è nei dettagli che tutto può iniziare.

Per acquistare i biglietti: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/tedxlatronico-latronico

Per info e contatti

tedxlatronico.it

tedxlatronico@gmail.com

https://www.instagram.com

https://www.facebook.com/tedxlatronico