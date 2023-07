Teatro tenda a Matera. Fuori lo sponsor…per il PalaAgna

Altrove li hanno chiamati Pala….con il nome dello sponsor, naturalmente, e ospitano spettacoli, concerti di vario tipo.Il più vicino è il Palaflorio di Bari, con una capienza di 4500 posti, e accoglie tutto l’anno diverse tipologie di eventi dallo sport ai concerti ai meeting. Perché non farlo anche a Matera? A chiederlo è, ancora una volta, Antonio Serravezza che indica il rione Agna il luogo ideale – accanto al Casino Padula- per ospitarlo. E parte dall’assenza di strutture idonee o utilizzabili a metà, è il caso della Cava del Sole, che vanta anche la Serra del Sole al coperto, per svolgere questo ruolo. Un investimento da affidare a privati, magari con un bando nazionale o internazionale. La gestione ha un costo, del resto…e il pubblico, non ha né capacità e né professionalità per farlo. Ricordiamo il progetto di Gran Teatro a Matera del settembre 2018, https://giornalemio.it/cronaca/privati-concreti-e-motivati-per-il-gran-teatro-matera/, alla vigilia dell’anno da capitale europea della cultura. L’investimento dei privati,per vari motivi, è rimasto nel cassetto. Cinque anni dopo la sollecitazione di Antonio Serravezza. Vai Antonio e portaci il Pala…Agna



LA PROPOSTA DI SERRAVEZZA

Non vuol essere una provocazione ma sto pensando positivamente sperando che la nuova Assessora al turismo e allo spettacolo, almeno lei sempre molto attiva, pensi da subito che le vacanze, il bel tempo finiscono entro la fine di settembre. Cosa c’entra? C’entra eccome, perché se non ci siamo dimenticati non possediamo a Matera un teatro con un palco è una capienza di spettatori che possa ospitare spettacoli di una certa importanza e naturalmente al chiuso. Lo spazio della Cava del Sole è un’arena utilizzabile saltuariamente e solo d’estate, circa quattro mesi, ma per i rimanenti mesi dell’anno possiamo andare avanti solo con l’Auditorium e il teatro Guerrieri? Matera è un marchio che attrae gente da tutto il mondo e sono certo che con un po’ di impegno, com’è successo in varie città d’Italia, si possono trovare degli sponsor a livello locale o nazionale per realizzare un ottimo teatro tenda con una capienza di oltre mille persone. Va bene ma poi dove piazzare la struttura? Non dobbiamo andare tanto lontano. Alle spalle del Casino Padula c’è tanto spazio da utilizzare, attualmente è abbandonato al pascolo delle pecore. Sarebbe il posto ideale perché non creerebbe problemi logistici in quanto la zona è ben fornita di collegamenti con le linee urbane e si arriva comodamente in auto da via Montescaglioso. Di fronte al Casino Padula si potrebbe attrezzare un parcheggio eliminando una zona dove crescono solo erbacce.

L’idea come cittadino amante della propria città l’ho lanciata spero che la nostra Assessora riesca a concretizzarla a breve con il plauso di tutti i materani.