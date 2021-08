Ultimo appuntamento con il grande teatro a Ginosa per questa stagione estiva contraddistinta da una ricca rassegna teatrale a cura del Teatro Pubblico Pugliese e rientrante nel cartellone estivo del Comune di Ginosa “Cultura e Paesaggio”.

Mercoledì 11 agosto a Piazzale Padre Pio a Ginosa, sul palco ci sarà Lella Costa con lo spettacolo “Intelletto d’amore – Dante e le donne” (Mismaonda).

Il racconto, scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa, sceglie alcune tra le donne di Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale, da prospettive “insolite”.

Naturalmente c’è Beatrice, ideale dell’amore puro del poeta, ma anche di tanta gente da settecento anni in qua. E poi c’è Francesca che finalmente ci spiegherà perché Dante l’ha mandata all’inferno insieme al suo Paolo. Ci sarà Taibe, la prostituta delle Malebolge, costretta ad annaspare nel letame per un motivo ben diverso da quella che è stata la sua “professione”. E Gemma Donati, la moglie del poeta, madre dei suoi figli, che spiegherà come si convive con l’ideale amoroso di tuo marito, se non sei tu. La narrazione delle protagoniste della vita artistica e privata del poeta si muove tra gioco e ironia, tenendosi sempre fedele al vero storico e alla larga dalla parodia.

INTELLETTO D’AMORE – Lella Costa (11 agosto), Piazzale Padre Pio

Posto Unico € 10,00

PREVENDITE QUI: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/intelletto-d-amore-lella-costa/160109

N.B. i biglietti sono acquistabili anche sul luogo dell’evento.