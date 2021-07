Al via la programmazione teatrale del Comune di Ginosa per l’estate 2021 in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, rientrante nel cartellone estivo del Comune di Ginosa “Cultura e Paesaggio’’.

Il 17 luglio, presso Piazzale della Croce Rossa a Ginosa Marina, appuntamento con il Teatro ragazzi e il Crest che propone “Celestina e la Luna”.

Celestina è una bambina con un’immaginazione senza confini, sempre persa dietro progetti inverosimili o imprese strampalate. Ma le sue doti così speciali le costano tanta solitudine e gli sfottò anche pesanti degli altri ragazzini. Unica amica possibile, e necessaria, è Amie, un’amica immaginaria che da tempo la affianca in ogni impresa. L’ultima fissazione della nostra eroina è… la Luna: mesi di calcoli e coloratissimi progetti dimostrano che lo spazio è a portata di mano e andare sulla luna un gioco da ragazzi. Anzi… da ragazze!

17 luglio – ore 21 Piazzale della Croce Rossa, Ginosa Posto Unico € 2,00