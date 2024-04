“TEATRO PER FAMIGLIE’’, ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE A GINOSA CON LO SPETTACOLO “ROBIN HOOD’’

Ultimo appuntamento della rassegna del Comune di Ginosa “TEATRO PER FAMIGLIE”.

Una serie di spettacoli di qualità con rappresentazioni di compagnie teatrali professionistiche nazionali, hanno accompagnato da novembre 2023 ad aprile 2024 i bambini e le loro famiglie a teatro.

La rassegna è curata dall’associazione Molino d’Arte.

Domenica 21 aprile 2024 al Teatro Alcanices di Ginosa andrà in scena “ROBIN HOOD NEL CASTELLO DI NOTTINGHAM’’ (Compagnia I Guardiani dell’Oca di Chieti).

Sipario: 17,30

Posto unico 3 €

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medievale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Prin­cipe Giovanni, detto il “senza terra’’, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham.

In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno ri­vivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il pic­colo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood.

Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, tutti potran­no partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin.