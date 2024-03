Teatro Festival Ferrandina, è sold out per Senzateatro e Anima Voice

Doppio appuntamento con “L’ulivo canta per me”, venerdì 22 marzo nel cartellone serale di A Mimì- Teatro festival Ferrandina e sabato 23 per l’ultima matinée riservata agli studenti degli Istituti superiori. In scena la compagnia Senzateatro e il coro Anima Voice per uno spettacolo originale già sold out.

L’ulivo canta per me ci regala il sogno, l’amore e l’anima di un contadino che si innamora di un ulivo. Ulivo che all’interno delle sue membra trattiene la vita. Peppino Lo Bianco, si fa bambino, uomo, contadino credendo nella possibilità che l’ulivo,spoglio, senza vita, che Don Antonio, vuole estirpare dalla terra e trasformare in legna da ardere, si trasformi nel simbolo di completamento del suo passaggio sulla terra, una vita così destinata a diventare scheggia della sua. Peppino Lo Bianco, scende spesso con lo sguardo dalla sua timpa fino a valle e giù fino al mare che appare nitido e azzurro, a volte oscuro e minaccioso, a volte si mescola e si confonde con le nuvole. Ma prima di lui altri incontri fa il suo sguardo. I prati germogliati di oro e gli alberi colorati di arancio e rosa, e le vigne dipinte di viola. Non può trattenere l’emozione e tutto diventa tremolante e i colori si confondono e macchiano le sue lacrime che cadono giù come piccole gocce d’arcobaleno.

Interprete di un monologo intenso ed emozionante, scritto da Maria Adele Popolo e proposto nell’adattamento di Davide Di Prima, è Francesco Evangelista, in scena con il coro Anima voice diretto da Mariella Allegretti e con il maestro Nicola Milano al pianoforte. La regia è di Davide Di Prima e Adriano Nubile che curano anche luci e audio. Le scene sono di Vincenzo Evangelista; la scultura di Franco Mestria.

Lo spettacolo serale si terrà venerdì 22 marzo al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.00 e inizio alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 8 euro per la platea e di 6 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.