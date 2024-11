Teatro Festival Ferrandina- A Mimì. Presentazione stagione 24/25

Il Comune di Ferrandina presenta la nuova stagione teatrale 2024/25 di A Mimì. Dal 26 novembre al 26 aprile, il CineTeatro Bellocchio ospiterà tredici spettacoli di alto livello, con attori di fama nazionale.

Inoltre, grazie al progetto Gal Start 2020, sono previste sette matinée gratuite per le scuole. Un’opportunità unica per avvicinare i giovani (dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori) al teatro e alla cultura.

La presentazione ufficiale della stagione teatrale, intitolata al poeta e drammaturgo Mimì Bellocchio, si terrà sabato 23 novembre, alle ore 11.00, nel corso della conferenza stampa, in programma nella sala consiliare del Comune di Ferrandina.

Il cartellone completo sarà illustrato alla stampa e alla città dal sindaco Carmine Lisanti e dall’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase, insieme all’Amministrazione comunale. Interverrà Angela Melillo, direttore artistico della rassegna.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.