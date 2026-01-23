Teatro Festival Ferrandina- A Mimì presenta “Un ponte per due”: in scena la comicità di Antonello Costa e Paolo Caiazzo

Mercoledì 28 gennaio, la stagione 2025/26 del Teatro Festival Ferrandina – A Mimì, prosegue con “Un ponte per due”. Protagonisti di questa esilarante commedia sono due volti noti della comicità italiana, Antonello Costa e Paolo Caiazzo, che firmano anche il testo a quattro mani.

In una Londra notturna e sospesa, sul celebre Tower Bridge, un uomo in frack sta per compiere un gesto estremo gettandosi nelle acque gelide del Tamigi. A fermarlo è un passante. Entrambi sono italiani emigrati nel Regno Unito e, nel confronto che segue, emergono le loro vite, le loro sconfitte e un’umanità fragile e irresistibilmente comica.

Antonello, siciliano, gestisce da dieci anni una rosticceria specializzata in arancini, ma il vizio del gioco lo ha trascinato in un vortice di debiti e minacce. Paolo, napoletano, ha aperto una succursale della storica pizzeria di famiglia, ma anche la sua vita è un groviglio di problemi economici, sentimentali e familiari.

Nel tentativo di dissuadersi a vicenda, i due finiscono per ribaltare continuamente i ruoli, trasformando la disperazione in una esilarante gara di sfortuna, tra confessioni sincere, colpi di scena e personaggi inattesi che irrompono sulla scena, fino all’arrivo di un’influencer decisa a riprendere tutto per ottenere visualizzazioni.

Il rintocco del Big Ben scandisce il tempo, mentre i due protagonisti, sospesi tra tragedia e comicità, trovano persino il modo di ordinare del cibo a domicilio “per morire a stomaco pieno”.

Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00.

Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/un-ponte-per-due-28-gennaio-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28137.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.