Sarà la fortuna, giovedì 10marzo alle 16.00, nel Municipio di Matera a scegliere i componenti della commissione giudicatrice che dovrà esaminare e scegliere progettazione esecutiva, studio geologico, affidamento direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il restauro del cineteatro Duni. E’ quanto ha deciso l’Amministrazione comunale con un provvedimento, a firma del dirigente dell’Ufficio Tecnico, consultabile sul sito web dell’Albo pretorio in materia di ”AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, STUDIO GEOLOGICO, DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO “E.R.DUNI” (RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA). SEDUTA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE MEDIANTE SORTEGGIO” . “L’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice -riporta il provvedimento- sarà effettuato, nel corso della stessa seduta, tra i candidati ritenuti idonei in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dal seggio. Un metodo come un altro per scegliere una commissione, ma che lascerà l’amaro in bocca tra gli esclusi come capitato in altre ma rare precedenti occasioni. Contano professionalità, serietà per garantire ”qualità” sul recupero di un manufatto che è un esempio dell’architettura italiana del dopoguerra, progettato dall’architetto materano Ettore Stella. L’auspicio è che la fortuna centri entrambi gli obiettivi, visto il tanto tempo trascorso tra acquisto dell’immobile, impegni a fare presto, pause di riflessione sul da farsi, bando di progettazione e modalità di formazione della commissione giudicatrice. Il 2022 sarà l’anno buono per l’avvio dei cantieri. Che una ”Stella” ci pensi da lassù… E nel frattempo si dovrà pensare a una gestione lungimirante. Ma attendiamo che sorteggio e scelte della commissione facciano il proprio corso.