Si è svolto a Pietrapertosa, il 26 dicembre, il secondo appuntamento del “Teatro diffuso”, Progetto speciale di spettacolo del Mibact, sostenuto dal Comune di Pietrapertosa e organizzato dall’Accademia Ducale centro studi musicali in collaborazione con Novalab srls, che prevede interventi artistici e laboratori con la comunità locale.

Nella cornice della Chiesa Madre San Giacomo Maggiore, gli artisti dell’Accademia Ducale hanno dato vita a uno spettacolo unico, frutto della commistione tra musica e arti performative, che ha messo in scena, tra storia e mito, alcune vicende legate a Pietrapertosa, interpretate da Carmine Vertone in arte Sysar, attore, performer di magia e giocoleria, Filomena Solimando, soprano, Michele Fiore al flauto, Erminia Nigro al clarinetto, Giuseppe D’Amico al contrabbasso, Alex Colucci alle percussioni, Lucrezia Merolla e Carmine Lavinia al pianoforte, Filomena Canosa in arte Phi–Loop, all’Hula hoop, testo di Giuseppe D’Amico.

La prima tappa del progetto si è svolta il 21 dicembre presso la sede della Sala Consiliare del Comune di Pietrapertosa, e ha visto la partecipazione della comunità locale impegnata in un laboratorio interattivo, a cura di Giusy Giovinazzo, filosofa di comunità e Michele Cignarale, progettista culturale, in cui sono stati utilizzati anche i social Instagram e Tik Tok, per la realizzazione di una mappa di comunità, un modo nuovo per raccontare la bellezza dei paesi, partendo dallo sguardo intimo e profondo di chi abita il territorio. La mappa sarà completata in un secondo laboratorio, il 28 dicembre, presso la Sala Consiliare, alle 15.30, quando sarà ufficialmente consegnata ai cittadini di Pietrapertosa.