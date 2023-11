Teatro Comunale Gerardo Guerrieri 5 serate musicali

Metti una sera a teatro, il Teatro Comunale Gerardo Guerrieri, anzi no, facciamo cinque. Tante quanti sono gli incontri in cartellone proposti la Rassegna musicale voluta da Source – Agenzia di eventi – e organizzata a quattro mani con lo stesso Teatro Guerrieri con l’obiettivo di dedicare al pubblico del territorio murgiano un’offerta culturale infra settimanale.

Partono a fine mese gli eventi in cartellone, che ad esclusione della data di apertura, si terranno di lunedì. Un modo per iniziare la settimana a suon di musica.

Il programma, concentrato in poco più di un mese, sarà avviato sabato 28 ottobre dal regista e attore Sergio Rubini che intratterrà il pubblico, accompagnato dal pianoforte di Michele Fazio, in una modalità a lui congeniale, tra letture, reading e monologhi tratti dalla sua personalissima visione di un “Sud” che rappresenta molto bene e che racconta come solo lui sa fare.

Seguirà, sul palco del Guerrieri, lunedì 6 novembre, Raiz, voce napoletana, fondatore di una delle eccellenze italiane degli anni 90, gli Almamegretta e che porterà a Matera un progetto dedicato al cantante napoletano “Sergio Bruni”. Ad accompagnare Raiz ci saranno i Radicanto, altra eccellenza pugliese, nata a Bari nel 1996 e capitanata da Giuseppe De Trizio.

Lunedì 13 novembre il Guerrieri si aprirà all’innovazione e alla ricerca con il Direttore d’Orchestra Matthieu Mantanus, svizzero, che porterà un progetto in una Prima Nazionale, Nocturnes électroniques, i Notturni di Chopin al pianoforte rivisitati in chiave elettronica e supportati da immagini video elaborate dall’artista. Un appuntamento da non perdere, una novità per la piazza materana.

Il quarto appuntamento, lunedì 20 novembre, vede sul palco la regina indiscussa delle voci femminili italiane. Se chi ha vissuto gli anni 80 non può non far riferimento ai Matia Bazar, chi segue oggi la musica da vicino la riconoscerà come una ricercatrice raffinata sempre pronta ad affrontare progetti nuovi con formazioni che costruiscono i propri progetti intorno alla sua voce. Antonella Ruggiero, in “Echi d’Infinito”, salirà sul palco del Guerrieri in compagnia di una compagine di artisti pugliesi di notevole spessore – Leo Binetti al pianoforte, Giovanni Astorino al violoncello e basso, Cesare Pastanella alle percussioni – e porterà al pubblico i più importanti pezzi del suo repertorio.

A chiudere la rassegna, lunedì 27 novembre, un esplosivo quintetto #madeinBasilicata – Bruno Montrone al pianoforte, Attilio Troiano al sax tenore e Giovanni Scasciamacchia alla batteria – capitanato da Giuseppe Venezia – al contrabbasso – fondatore di uno dei Jazz Club più attivi del panorama nazionale, il Rosetta Jazz Club, e con la partecipazione del trombettista più in voga oggi in Italia, Fabrizio Bosso. Si esibiranno in “Messaggeri” una raccolta di standard che delizierà il pubblico del Guerrieri.