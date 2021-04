Due anni o quasi di crisi con lo stop ai flussi turistici, imposto dalla pandemia da covid 19, continuano a tenere fermi o quasi i sette tassisti della Città dei Sassi. E gli effetti, alla lunga, si vedono con scadenze, mutui, spese vive di gestione dei veicoli che sono lì…Da qui la necessità di farsi sentire e forte, con una mobilitazione nazionale e territoriale, sintetizzata con le richieste contenute nel volantino distribuito in piazza e illustrate in Prefettura. E così per sollecitare il Governo e le istituzioni locali ad attivare misure di sostegno anticrisi, causate dell’epidemia da covid 19 e dal conseguente blocco dei flussi turistici, i titolari di taxi hanno protestato anche a Matera nell’ambito di una iniziativa di mobilitazione promossa dalle associazioni di categoria. I taxisti, ricevuti in Prefettura, hanno denunciato la situazione di estrema difficoltà per il settore e in una città d’arte, capitale europea della cultura 2019, che sta pagando un costo elevato in termini di fatturato e occupazione dal blocco della movimentazione dei flussi di visitatori. Hanno chiesto, in un documento, sostegno economico, sospensione e proroga di mutui, leasing, finanziamenti e di altre contribuzioni, semplificazione delle procedure comunali per l’utilizzo dei voucher, ecobonus per l’acquisto di vetture a trazione elettrica e la reintroduzione della detassazione delle accise sui carburanti. E per andare avanti occorre averne un serbatoio pieno.