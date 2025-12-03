Tavolo Verde: “Continua l’inettitudine del Governo Regionale lucano sull’emergenza idrica”

“È inaccettabile l’inettitudine del Governo Bardi e dell’intera maggioranza, che comprende anche i rappresentanti del partito di Calenda, sulla questione emergenza idrica. Gli sciocchi e gli ingenui continuano ancora a credere che, con le copiose piogge invernali e con le nevicate sugli Appennini, il problema si risolverà per il prossimo anno solare. Per la verità, la convinzione viene artatamente sostenuta e amplificata, non da oggi ma da tempo, anche e soprattutto da chi coscientemente ha contribuito a portare la Basilicata nel disastro dell’emergenza che, come dimostrano i dati pluviometrici, è di natura umana e non climatica.” Inizia così una severa e dettagliata nota a firma del Professore Francesco Malvasi per il Tavolo Verde di Puglia e Basilicata, in cui vengono elencate le ragioni vere di questa emergenza idrica continua che, a parte la siccità, è causata da una gestione assolutamente incongrua dell’intero sistema che non cura adeguatamente la fase di raccolta e conservazione dell’acqua. Anche quando questa piove dal cielo abbondantemente. “Tanto per intenderci: -si spiega infatti nella nota- essa è causata dalla disorganizzazione nella gestione della risorsa idrica nelle tre fasi — regimentazione e raccolta, custodia negli invasi e trasferimento all’utenza per il potabile, l’agricoltura e altro. Ancora oggi le acque fluenti destinate a riempire le vuote dighe finiscono nel Mar Ionio, in particolare quelle del Sarmento; ancora oggi, nella fase di trasferimento nelle condotte gestite dal Consorzio di Bonifica, vi sono perdite che superano mediamente il 50%. Per cui ben vengano le piogge e la neve in alta e bassa quota, ma se non verranno imbrigliate e trasferite così come si conviene per la preziosa risorsa, serviranno solo all’agricoltura, e men che mai a quella organizzata in ambienti protetti ed intensivi. Quindi non già solo piogge e nevicate, ma interventi mirati nella gestione e nell’utilizzazione sia a scopo economico che sociale, nella consapevolezza che trattasi di un bene comune naturale, che dovrà continuare ad avere carattere pubblico sia nel potabile che nell’irriguo e nei servizi. La tendenza a privatizzarlo, a monopolizzarlo, ad appropriarsene sulla base di poteri contrattuali presunti o reali costituisce un modo politicamente inaccettabile poiché va a svuotare il carattere stesso di bene comune e pubblico. L’altro aspetto della questione emergenza idrica, se non risolta per sempre, attiene ai risvolti economici, sociali e politici della Regione Basilicata, o meglio al modello di sviluppo. L’attuale ha dimostrato tutta la sua debolezza e tutti i suoi limiti, se è vero come è vero che la Lucania non cresce economicamente, i servizi e la qualità della vita sono al di sotto della media delle regioni meridionali, lo spopolamento continua e si accentua non solo nelle aree interne, ma anche nei paesi litoranei.

In ultima analisi, il modello pensato e in parte realizzato con l’industrializzazione della Val Basento prima e con la S.A.T.A. di Melfi dopo, accompagnato da quello più speculativo dell’estrazione petrolifera, ha portato poco allo sviluppo economico reale e ancora meno all’occupazione; per contro, grandi disastri ambientali. Fallimentare si è dimostrato anche il progetto per il contenimento dello spopolamento, anzi lo ha accentuato. Restava il settore agricolo, quello di tipo intensivo e semi-intensivo del Metapontino, che ha fatto grandi passi avanti in termini di investimenti, di lavoro e di capitali, basandosi sulla risorsa idrica imbrigliata negli invasi e gestita — nel bene e nel male — dal Consorzio di Bonifica. Le reiterate emergenze idriche non climatiche, o solo in parte tali, lo hanno ridotto a settore sofferente, al limite della sopravvivenza e della convenienza economica, tant’è che è risaputo: “non si può fare agricoltura senza acqua”. Anche l’agricoltura, quindi, non è più settore strategico, ma soccombente al pari di quello industriale e manifatturiero. Va da sé che, quando arretra l’agricoltura, la base terra su cui si organizza viene ambita da mire speculative, finanziarie, fino a diventare oggetto di deposito di attività inquinanti e nucleari. E sembra proprio che la politica degli inetti, da un lato, e alcune scelte governative dall’altro, stiano proprio a emarginare la funzione economica, sociale, occupazionale ed ambientale del mondo agricolo. Non è un caso che la governance delle acque sia stata accentrata nelle mani dell’Agenzia Acque del Sud; non è un caso che la risorsa idrica sia stata prevalentemente privatizzata; non è un caso che il Metapontino, invece che essere elevato a zona agraria di alto valore, venga individuato come sito di deposito di scorie nucleari; non è un caso che si è proceduto al rinnovo delle autorizzazioni, non per la valorizzazione del sistema agro-ambientale, silvo-pastorale e agri-turistico, finalizzato anche alla riscoperta di siti archeologici, ma per ampliare la mappa delle ricerche ed estrazione petrolifera. Il tutto per sgombrare il campo e gli insediamenti del paesaggio agrario a favore di un tipo di sviluppo di rapina e del “vuoto a perdere”. È una sciagurata politica che va nella direzione opposta a quella di valorizzare le risorse naturali dei nostri territori e renderli più produttivi, più accoglienti non solo per le comunità che ci vivono stabilmente, ma anche per i flussi turistici destagionalizzati. Dunque, all’inettitudine, all’incapacità e alla visione storta della classe politica dominante è necessario rispondere con un grande progetto e con un patto territoriale che abbia come cardine la valorizzazione delle risorse naturali e umane, attraverso ingenti risorse finanziarie pubbliche e private. Per la cui gestione non è sufficiente il ruolo dell’attuale classe politica regionale a guida Bardi, ma è necessario il contributo fattivo del Governo nazionale e dell’Unione Europea, atteso che l’emergenza idrica lucana ha assunto oramai carattere di questione nazionale ed europea, soprattutto per la valenza che le produzioni agricole lucane hanno non solo per la Regione, ma per la stessa comunità europea, sia in termini di qualità e salubrità che in termini di quantità.”