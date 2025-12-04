Tavolo Verde: “40mm di pioggia bastano a produrre allagamenti ed esondazioni canali di bonifica”

“IL Consorzio di Bonifica Regionale di Musacchio, Coldiretti, C.I.A. Copagri e Cicala oltre a garantire l’ Emergenza idrica, garantisce al Metapontino anche allagamenti .

Sono stati sufficienti circa 40 mm di pioggia nel corso di 10 ore per mettere in crisi traffico, centri abitati, ma soprattutto per dar luogo ad allagamenti ed esondazioni di canali di bonifica,di cunette e gran parte delle opere, cioè gestite dal Consorzio.” Inizia così una nota diffusa, per Tavolo Verde Puglia e Basilicata, dal Professore Francesco Malvasi, in cui ci si chiede: “Sono state sufficienti poche piogge autunnali per evidenziare la fragilità di un territorio che viene colpito e ferito per la mancata messa in sicurezza dovuta alla distrazione non solo del Governo Regionale, ma anche di chi ci amministra ;distrazione volontaria o determinata e funzionale ad compromesso fra Governo Regionale , Musacchio ed alcuni enti locali? È più attendibile la seconda ipotesi che la prima atteso che ad esempio l’ amministrazione Albano non ha inteso mai assumere una posizione critica nei riguardi dell’ ente consortile e di Bardi sulla emergenza idrica,ne per quanto riguarda il tributo 660 imposto dal Consorzio sui terreni ,anche demaniali,come tributo per ” beneficio idraulico” il che vuole dire in pratica che ogni proprietà ad uso agricolo è soggetta al pagamento ,come quota fissa, variabile da 30 a 180 euro ettaro per opere di bonifica per “beneficio idraulico appunto”. I benefici come si vede sono in fase alterna: emergenza idrica e allagamenti per il disservizio consortile.

Chi paga i danni subiti soprattutto dagli agricoltori per la cattiva gestione del territorio?

A quando un programma finalizzato alla vera messa in sicurezza delle zone agrarie, delle strade di ogni ordine e grado dei centri abitati e della periferia?

Noi di Tavolo Verde Puglia e Basilicata ci auguriamo che a partire dall’ amministrazione Albano-Negro ci si adoperi e che si faccia sentire con autorevolezza, invece di fare salamelecchi, così come ha fatto sinora a favore di Bardi, Latronico, Pepe, Cicala, Mattia e non ultimo Musacchio.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.