Gli inglesi lo chiamano brainstorming, un consulto di cervelli, di menti o di intelligenze, visto che il vocobolario della lingua italiani ne ha per tutte le sfumature, e l’astronomo materano Franco Vespe dal laboratorio Vespestat di Agna, è riuscito a contagiare ”positivamente” colleghi di altri centri, affascinati dalle curve a campana e scivolate gaussiane (rispolverate i vecchi testi liceali) per tentare di venire a capo di dati e rappresentazione grafiche. Niente di più entusiasmante ,ma tenendo occhi e orecchie a quello che accade in strada. I decessi, piaccia o no continuano, idem per i contagi nei luoghi di socialità rimasti aperti come case di riposo e ospedali, e anche le guarigioni. Per cui se ci sono delle impennate, e il bilancio è fermo all’8 marzo, a un mese giusto dallo sconquasso da covid 19 nel nostro Paese, è un dato oggettivo. Resta così e le forchette non riescono ad avvolgere per intero il piatto dei dati dal virus a corona, che tengo bene il sugo dei contagi,dei decessi e delle guarigioni. Modus in rebus, misura in tutte le cose, e se i grafici degli esperti della tavola ”a campana” hanno una forma ammaccata. Beh. Ci penserà, speriamo, il carrozziere dell’epidemia- il senso di responsabilità di tutti- a levigare superfici e dati. Vespe. Un lavaggio virtuale di mani e piedi nella ricorrenza del Giovedì Santo non guasterebbe per agitare il ”batacchio” della campane nel mare gaussiano delle incidenze e sopravvenienze dei dati marchiati covid 19. Del resto il nostro astronomo è ultraentusiasta di questa nuova esperienza.



“Ragazzi -commenta-questa prima emissione di dati è diversa da tutti gli altri giorni. Si è sviluppato dietro le quinte un serrato dibattito scientifico con il Dott. Carriero, il Prof. Telesca, L’ing. Iula, il laureando Zaccagnino, Il Prof. Guzzi, su quale fosse la campana giusta per rappresentare i dati. La campana bella “pasquale” simmetrica che abbiamo fino ad ora utilizzato; oppure una campana deformata con uno “strascico regale” proiettata verso il futuro, che dovrebbe portarci su dati più pessimistici. Di seguito trovate le due diverse campane: quella Gaussiana, simmetrica, e quella sbilenca costruita con la campana storta costruita con una funzione logistica. Di seguito il confronto. Il dato dei decessi di oggi è fuori dalle due campane (ovvero fuori dalla forchetta), ma le differenze con la campana storta sono molto più grandi. Le proiezioni sulle perdite finali non differiscono di molto fra le due campane e le forchette praticamente coincidono. Purtroppo questi continui valori fuori forchetta stanno facendo lievitare giorno per giorno i decessi totali. Siamo ormai abbondantemente sopra i 20.000 decessi sic. La campana asimmetrica però perde 2-0 se andiamo a vedere il numero ad oggi. La campana storta li sottostima di ben 2000 unità. Quindi per ora continuiamo ad usare quella pasquale. Dopo Pasqua la cambieremo! Più tardi vi darò la campana riguardante i contagiati ma normalizzati rispetto al numero di tamponi”.



E la cosa trova conferma nella dimensione abnorme dei dati, vista la precarietà operativa del BelPaese e per tanti la matematica è un opinione e i dati finiscono sotto al tappeto, per non allarmare o per tirarli fuori al momento opportuno. ” Infatti i dati ultimi – precisa Vespe-sono “drogati” dall’eccessivo numero di tamponi effettuati. Consiglio raccolto dalla Dott.ssa Stefania Pace e Ennio Fenis Buonanno. Ho fatto la normalizzazione dei contagiati giornalieri rispetto ai tamponi (In questo modo ci liberiamo dell’arbitrarietà nella loro modalità di somministrazione). Abbiamo ottenuto dei dati che sono meglio contenuti nella campana. Come vedete abbiamo praticamente riempito la campana! Quando la campana si riempie infatti vuol dire che l’emergenza statistica sta finendo. Il grafico ci dice che la Pasqua segnerà ci darà una grande speranza. Quindi in sostanza la situazione è molto più favorevole di quanto appare E’ aggravata perchè ora c’è troppo zelo nell’infliggere tamponi!