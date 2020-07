Lui, il prof Nicola Frangione, quella tassa non l’ha mai pagata e nè si capacità perchè e per come dovrebbe pagarla. E nel botta e risposta con la Società italiana degli autori e degli editori , che gli ha inviato dalla direzione interregionale di Bari una risposta argomentata sui bollettini di pagamenti, ricevuti per la presenza di apparecchi tv nella struttura ricettiva che ha a Matera, continua a ribadire che quella richiesta è inconcepibile. E si dichiara ”stupito, stupefatto e incredulo”. Come finirà ? Frangione non se ne fa una ragione e spiega perchè, visto che il covid 19 ha fatto saltare tante prenotazioni. La palla passa al Governo? Frangione è pronto a scrivere in italiano, inglese e dialetto, se occorre, pur di far valere le propria ragione. I bollettini di pagamento, i Mav,intanto sono lì… Di seguito il botta e risposta, che lo stesso Frangione ci ha inviato.

QUELLA DELLA DIREZIONE SIAE DI BARI

Gentile sig. Frangione,

i Mav che le sono stati inoltrati dai nostri sistemi informatici hanno due causali diverse, ossia il primo (€ 142,01 ) riguarda i diritti d’autore per l’abbonamento TV (include tutti gli apparecchi presenti nel B&B), il secondo ( € 55, 11) riguarda invece i diritti connessi, ossia i diritti che la legge riconosce agli artisti, interpreti, esecutori e produttori fonografici, che la SIAE riscuote per conto della Società Consortile Fonografici.

Quest’anno a causa dell’emergenza Covid, i termini di pagamento per i diritti d’autore sono stati differiti dal 29 di febbraio al 30 giugno, mentre quelli relativi ai diritti connessi dal 31 maggio al 31 luglio, pertanto le scadenze si sono quasi allineate.

La somma da lei pagata il 7 luglio per diritti d’autore presso gli sportelli della Siae di Matera risulta correttamente parametrata agli importi previsti dall’accordo nazionale con le associazioni rappresentative dei B&B (€ 168,00), con applicazione delle riduzioni eccezionalmente concesse da SIAE per il corrente anno causa emergenza Covid del 25% + un ulteriore 10% per il settore turistico/alberghiero ( 113,40 oltre iva e dap) e maggiorata con la penalità del 5%, pari ad € 5,67 prevista per i casi di ritardato pagamento. Potrà trovare riscontro di quanto precisato confrontando la fattura pagata per l’abbonamento anno 2019.

Riteniamo di aver fugato ogni dubbio sulla correttezza dell’operato dei nostri uffici di Matera e che non è dovuto alcun rimborso per quanto già corrisposto.

La Sede di Bari rimane comunque a sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

M. Gabriella Lo Monaco

Sede Interregionale di Bari

Direttore

E LA RISPOSTA DI NICOLA FRANGIONE

Il sottoscritto Nicola Frangione, letta la comunicazione inviata dal Direttore della sede SIAE di Bari, non solo chiede “venia, perdono e scusa” per la propria incapacità di comprendere le diverse causali poste alla base dei due MAV ricevuti ma si dichiara “stupito, stupefatto ed incredulo” perchè non ha compreso la reale causale del II MAV attualmente interpretata dal sottoscritto come “ULTERIORE IMPOSIZIONE” a conforto dell’assoluta mancanza di prenotazioni nella struttura ricettiva.

Secondo il sottoscritto, giustamente, la sensibile Società SIAE, vista la “emergenza Covid”, ha ritenuto opportuno richiedere il pagamento di una ulteriore tassa mai pagata in precedenza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C’è da chiedersi se il Parlamento approvasse una ulteriore “proroga dello stato di emergenza” e se si continuasse a non ricevere prenotazioni, potrebbe la SIAE inviare nuovi MAV con altre causali??

NICOLA FRANGIONE

LA RICHIESTA DI PAGAMENTO E LA PROTESTA

Ho subito un prelievo “forzoso” dalla sede SIAE di Matera e questa è la lettera con cui ho segnalato il fatto alla direzione SIAE .

La settimana scorsa, il sottoscritto Nicola Frangione, residente in Matera in Vico Confalone n. 2, proprietario del “B&B EN SUITE” gestito dalla propria consorte, ha ricevuto una missiva, non datata, da parte di SIAE – MATERA Via IV Novembre, 25 – BRSLF20908987A000862 – in cui gli si imponeva di pagare, entro il 31/06/2020, la somma di euro 142,01 per la presenza di un apparecchio televisivo utilizzato nel B&B.

Il giorno 07/07 il sottoscritto si è recato in detta agenzia ed ha dovuto pagare la cifra suddetta maggiorata della somma di euro 5.67 (codice SD2442 “Musica Interessi Moratori e Penalità”).

La prima considerazione, a voce alta, fatta dal sottoscritto è stata: “come mai una pena così alta per interesse e penalità considerato che questo ufficio non è aperto tutti i giorni? Sembra un tasso usuraio”. L’ impiegata rispondeva di non esserne responsabile.

Nei fatti il sottoscritto si era recato a pagare il giorno 07 luglio visto che il 04-05-06 la sede SIAE di Matera non era aperta .

Oggi 09/07/2020,. il sottoscritto riceve dalla stessa sede SIAE-Matera -BRSLF2090478A001396- cioè 2 giorni dopo aver pagato euro 142,01 + euro 5,67 –altro avviso di pagamento datato 24/06/2020 in cui la somma da versare, entro il 31 luglio 2020, ammonta ad euro 55,11, ben 92,57 euro in meno di quanto già versato.

Che ne sarà della somma già versata e incassata dopo la spedizione del secondo avviso? Perché il sottoscritto è stato anche penalizzato?

E quando il maltolto sarà restituito accompagnato dalle dovute scuse?