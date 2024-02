Tassa di soggiorno, turismo e carnevale, per le associazioni è una beffa

Non è la prima volta che alle giunte comunali di Matera, prima e dopo l’anno da capitale europea della cultura 2019, viene chiesto come si impiegano gli introiti della tassa di soggiorno che le Amministrazioni comunali utilizzano per opere ed eventi legati al decoro e per eventi o manifestazioni a supporto per l’immagine della città.Stavolta l’interrogativo posto da Consorzio Albergatori Matera,

Confcommercio Turismo, Confartigianato Matera,CNA Artistico e Tradizionale Matera, riguarda il Carnevale. Iniziativa che sarebbe una beffa, come riporta il comunicato congiunto. Per farla breve l’impiego degli introiti andrebbe concordato con le associazioni. E qui ritorna il tema della concertazione, sulle priorità, le scelte e via elencando e sulla programmazione degli eventi, carnevale 2024 compreso, giudicato inferiore alle attese. La programmazione è importante e ha ritorni sul territorio se si riesce a farla per tempo.E su questo tema Matera, per scelta, è in ritardo, priva come è di un piano strategico del turismo,gestito ‘’a tempo pieno ‘’, da professionalità con esperienze e competenze di settore. E’ il cane che si morde la coda, con pubblico e privato che devono fare una scelta da cultura di impresa, altrimenti si continuerà a lavorare ‘’alla giornata’’ con tutto i rischi che la cosa comporta. Altro che scherzo di carnevale…Quanto alla tassa di soggiorno, aldilà degli introiti positivi registrati lo scorso anno, sarebbe opportuno tirare fuori un rapporto dettagliato della spesa effettuata, in attesa del gettito 2024.



Comunicato stampa

A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE, MA QUESTA E’ UNA BEFFA!

A Carnevale ogni scherzo vale. I proverbi, notoriamente, non sbagliano mai.

Ma l’ultimo evento finanziato dall’amministrazione comunale con la tassa di soggiorno, purtroppo, è tutt’altro che uno scherzo.

Dal 9 al 13 febbraio, il Comune di Matera promuove infatti un cartellone di iniziative dedicate al Carnevale che ha scelto di sostenere come “evento speciale”, quindi stanziando un contributo di 30.060 euro a valere sui fondi della tassa versata nelle casse pubbliche dagli imprenditori del settore ricettivo cittadino, seppure previo accertamento delle somme disponibili a gennaio 2024.

Ci preme ricordare che le poste derivanti da questa tassa, in accordo con le associazioni di categoria, andrebbero utilizzate per finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici.

Un evento come il Carnevale, pertanto, potrebbe giustificarne il suo utilizzo a patto che lo stesso risulti attrattivo per il mercato turistico. Siamo in bassa stagione, i flussi di presenze sono ridotti al lumicino, ma concordiamo sul fatto che una programmazione originale, magari basata sulla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, come accadeva un tempo, avrebbe potuto attrarre perlomeno visitatori dai dintorni.



Fermo restando che ogni organizzatore di eventi è libero di sottoporre all’amministrazione qualunque proposta ritenga valida, osservando il cartellone presentato in Comune questa mattina, però, il risultato è tutt’altro che di valenza turistica. Ad eccezione delle iniziative organizzate in collaborazione col Cosp, per sensibilizzare i bambini sul riciclo, e quindi con una finalità educativa, tutto sembra risolversi in una parata di maschere e mascotte e di giochi per l’infanzia e di una festa finale con gadget e bolle di sapone, “sosia” e animatori che tutto hanno tranne che una valenza attrattiva e quindi turistica, soprattutto in confronto a ciò che viene proposto dagli altri Carnevali lucani, a partire dalla vicinissima Montescaglioso, senza nemmeno arrivare alla vicina Putignano, in Puglia.

Questo perché, tra l’altro, la comunicazione di queste iniziative arriva solo un giorno prima dal loro avvio e a meno di una settimana dalla loro fine. Vogliamo chiamarla programmazione? Vogliamo chiamarla strategia? Ancora una volta ciò che invochiamo nei tavoli di settore convocati dal Comune finisce disatteso.

Ci duole constatare, insomma, che si tratta di un’altra occasione persa per la nostra amata Matera, per una città che sembra aver dimenticato dall’oggi al domani il suo ruolo di faro per il turismo lucano ma soprattutto di Capitale europea della Cultura.

Tornando al proverbio, sì: a Carnevale ogni scherzo vale, ma questa volta purtroppo è addirittura una beffa.

Matera, 8 febbraio 2024

Consorzio Albergatori Matera

Associazione B&B Matera

Assoturismo Matera

Assoristoratori Matera

Gruppo Ambulanti Sassi di Confesercenti

Confcommercio Turismo

Confartigianato Matera

CNA Artistico e Tradizionale Matera