La stagione, per fortuna non è ancora chiusa, e i turisti soprattutto dalla Puglia anche a settembre raggiungono Matera . Sono italiani e stranieri che non mancano di pernottare nella Città dei Sassi e dell’habitat rupestre. Bene. Questi ultimi apprezzano l’offerta delle nostre strutture ricettive e i servizi della filiera e contribuiscono, con le tariffe di riferimento, a impinguare la tassa di soggiorno che è stata notevole con Matera capitale europea della cultura 2019. Non conosciamo l’importo di quest’anno, di ripresa, dopo il calo inevitabile delle annate da confinamento domiciliare con il blocco dei flussi, procurato dall’epidemia da virus a corona. E questo è importante per dimensionare e coprire i costi dei servizi che non sono certo diminuiti. Del resto abbiamo notato come la coperta sia troppo corta per coprire le diverse esigenze di manutenzione, decoro e controllo dei Sassi e del Piano. Esigenze diverse a causa di un ”peso” di presenze diverse. Di questo ,oltre che dei conti, delle risorse, del gettito, occorre tener conto per intervenire in maniera diversa e continua nel cuore antico e al piano. Antonio Serravezza, innamorato e impegnato per la città come tanti, fa un passo indietro per farne due avanti e chiede lumi su un argomento, l’industria delle vacanze, sempre ferma a buone intenzioni, allo spirito individuale ma con poche sinergie operative e programmatiche. Ritorniamo al punto di partenza: l’assenza di un piano di gestione turistico, affidato ad esperti del settore. Sul piatto della bilancia c’è solo la tara della tassa di soggiorno. Andiamo con la pesata, chiede Serravezza che in proposito sollecita l’intervento di un altro Antonio…che ha dimestichezza con numeri e cifre. Buon lavoro agli addetti ai lavori. E fateci sapere.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Due anni fa quando il Presidente del Consiglio Comunale attuale, Antonio Materdomini, era l’unico tedoforo che agitava la fiaccola dei Cinque Stelle nel gruppo dell’opposizione sollevò un’interrogazione legittima e importante per la gestione della nostra città. Oggi più di ieri è un argomento molto attuale. Stiamo parlando della tassa di soggiorno. L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive ( alberghi, agriturismi, b&b, appartamenti ammobiliati ad uso turistico). Questo tipo di imposta non è corrisposta da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano e l’intero ammontare incassato dal Comune, come da normativa, è interamente investito in ambito turistico. A Matera se da un lato il turismo è senza dubbio fonte di ricchezza e di benessere economico, dall’altro lato un numero troppo elevato di turisti ha sicuramente un impatto negativo sul territorio, sia dal punto di vista ambientale, sia per quanto riguarda la vivibilità di noi residenti. Lo stiamo provando sulla nostra pelle, specialmente, nei periodi di alta stagione con sovrasfruttamento di alcune aree naturali e l’aumento dell’inquinamento. E allora? Dobbiamo parlare sempre di più di turismo “sostenibile”. Si intende infatti un tipo di turismo più attento all’equilibrio e alla tutela del luogo. In questo contesto l’imposta di soggiorno si deve intendere come una sorta di risarcimento per i residenti, il cui denaro acquisito dalla tassazione serve per l’appunto a salvaguardare il territorio grazie agli investimenti in ambiente e cultura. Chi controlla chi incassa e chi paga?

Siamo arrivati al giro di boa e i problemi aumentano e noi cittadini chiediamo chiarezza. Quante sono le attività ricettive nella citta dei Sassi? Quante di queste hanno dichiarato la presenza dei clienti? Chi controlla le attività ricettive? Sarebbe necessario finalmente una risposta del Comune di Matera perché la trasparenza che l’ex-consigliere Antonio Materdomini ha sempre sostenuto, da solo, per anni oggi sia lo specchio delle verità che è da sempre stata propagandata dai Cinque Stelle. La città, oggi come oggi, ha la necessità di avere una rendicontazione puntuale e trasparente per dare la possibilità a noi cittadini di comprendere come il Comune intende impiegare l’imposta di soggiorno. Attendiamo una risposta. Comunque dietro a questo argomento vorrei lanciare una proposta che spero possa essere presa in considerazione. Io sono del parere che Matera è formata da due città: la città moderna detta “sul Piano” e “i Sassi”. Esigenze diverse e situazioni diverse, non credete? Propongo che vengano suddivise in due gruppi le strutture ricettive “M” (del Piano) e “S” (dei Sassi) e gli incassi delle imposte di soggiorno dovranno essere suddivise per essere investite in modo diverso ossia per la reale occorrenza. Mi sembra giusto che iniziassimo a pensare che Matera sia formata da due città sia per la loro storia che per la loro reale situazione di oggi.

(Foto di Vincenzo Nicoletti e di Franco Antodaro)