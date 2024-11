Tartufo lucano protagonista alla fiera di Alba

Tartufo di Basilicata sempre più protagonista della stagione autunnale 2024. L’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, sta partecipando ad Alba con una delegazione lucana di associazioni e operatori alla 92sima fiera internazionale e all’Asta mondiale del tartufo bianco.

“La Regione Basilicata – ha evidenziato Cicala – intende accompagnare il percorso di valorizzazione del tartufo lucano, in collaborazione con le associazioni dei produttori, sia attraverso importanti canali promozionali, che sul profilo normativo, raccogliendo dalle stesse, le rinnovate esigenze del settore. Essere presenti ad Alba – ha affermato – significa rafforzare le relazioni con realtà in cui il prodotto è già consolidato, per promuovere la cucina lucana e l’attrattività turistica del nostro territorio. Le azioni messe in campo in questo periodo sono state davvero significative: dal successo della XVII edizione appena conclusa della mostra mercato del tartufo bianco del Serrapotamo a Carbone, fino alla partecipazione della Basilicata al Tartufo Award, nell’ambito della Fiera Nazionale del tartufo Bianco di Acqualagna, una gara tra gli chef delle città del tartufo”.

“In questa occasione – ha evidenziato Cicala – la Basilicata si è distinta come unica area del sud Italia rappresentata dallo chef Pierluigi Torre, cavatore e titolare di un noto ristorante potentino che ha sfidato sino alle finali, chef provenienti dal Parco del Matese, Acqualagna, San Miniato, Amandola ed Alba. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, ma c’è ancora da lavorare, la Regione intende continuare il percorso di valorizzazione del tartufo in collaborazione con le richieste provenienti dalle associazioni dei produttori. L’impegno sarà quello di portare a compimento la revisione della legge regionale risalente al 1995, per adeguare il l quadro normativo alle rinnovate esigenze del comparto”.

Le prossime occasioni promozionali del tartufo lucano promosse dalla Direzione Politiche Agricole della Regione sono in programma nelle giornate del 7 e 8 dicembre a Matera per accendere i riflettori sul tartufo bianco con diverse iniziative che si concluderanno con l’asta regionale il cui ricavato sarà riservato ad iniziative di solidarietà.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.