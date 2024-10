Catasta (CS) torna a celebrare l’autunno con l’evento Tartufi e Funghi del Pollino. Dall’1 al 3 novembre si riaccenderanno i riflettori sul grande patrimonio ipogeo ed epigeo del Parco Nazionale del Pollino con un programma, rivolto a tutti e ad appassionati del tema, ricco di escursioni e pedalate, laboratori, mostre, momenti ricreativi e cene a tema che prevede tra i momenti clou anche il mercatino con i cercatori di tartufi.

L’hub turistico di Campotenese sarà l’head quarter di un grande momento di racconto e valorizzazione dell’area montana protetta più grande d’Italia messo in atto grazie al coinvolgimento degli operatori locali, delle guide ufficiali del Parco e delle associazioni promotrici della Cerca a Cavatura dei Tartufi, patrimonio immateriale dell’Umanità, arte per la quale proprio il Pollino ha ottenuto dall’Unesco il riconoscimento come territorio vocato.

Per turisti, visitatori e famiglie sarà l’occasione di godersi la magia del foliage e di vivere in prima persona l’ebrezza della ricerca dei funghi e dei tartufi insieme alle guide del Parco, ad esperti fungaioli e ai cavatori. Oltre alle passeggiate e al trekking per tutti, si potrà andare in bicicletta lungo uno dei tratti più suggestivi della Ciclovia dei Parchi. Non mancheranno gli appuntamenti con i sapori della montagna e di questa stagione che vedranno protagonisti, oltre ai funghi e ai tartufi, i prodotti e le specialità tipiche del paniere enogastronomico del Pollino. Durante i giorni dell’evento, alle 12,30, si potrà pranzare con piatti a base di funghi e tartufi.

Si parte venerdì 1 con il Foliage in bicicletta a Campotenese, la passeggiata emozionale tra i colori del bosco autunnale. Alle 18 verrà inaugurata la Mostra Micologica “Il grande patrimonio epigeo del Pollino” curata dal micologo Antonio De Marco e che sarà possibile ammirare fino a domenica 3. Alle 20 “Il mare di Sibari, il bosco del Pollino”, la cena dedicata al pescato e ai prodotti del sottobosco con Antonello Rugna, pescatore, cavatore, fungaiolo e chef-patron del Graticcio di Corigliano-Rossano (CS).

Sabato 2 novembre, alle 9, si potrà andare alla ricerca di funghi e tartufi partecipando all’escursione fotografica e micologica “Fungo Trek”, accompagnati dal micologo Antonio De Marco e dalla guida ufficiale del Parco Gaetano Sangineti o andando Sui sentieri del tartufo. In cerca del prezioso fungo ipogeo con Francesco Belcastro e il cavatore Domenico Cersosimo. Alle 15 è in programma la passeggiata emozionale tra i colori del bosco autunnale “Foliage in bicicletta a Campotenese”, a cura di Masistro Park e Buddy. Dalle 11 alle 19, si aprirà il Mercato dei cavatori e dei fungaioli, occasione per curiosi e appassionati di acquistare i tartufi, di conoscere e confrontarsi direttamente con i cavatori. Il mercato si terrà anche domenica 3 novembre dalle 10 alle 18. Alle ore 19, partirà la serata in stile pub di montagna con BBQ, panini e focacce e dj set curato dal musicista Roy Panebianco.

Domenica 3 novembre, in programma dalle 9 tante escursioni, passeggiate e pedalate tra le sfumature autunnali: Foliage in bicicletta a Campotenese; l’escursione immersiva alla scoperta del bosco e del sottobosco “Foliage a piedi”, insieme al micologo Antonio De Marco e alla guida ufficiale del Parco Gaetano Sangineti; e l’escursione “Al Grande Faggio di Novacco”, adatta anche ai bambini, nella faggeta di Piano Novacco con la guida ufficiale del Parco Francesco Sallorenzo; “In Natura – Passeggiata d’autunno” per ammirare e fotografare la Faggeta monumentale di Masistro vestita dai mille colori della stagione con la guida ufficiale del Parco Andrea Vacchiano.

Alle 10.30 l’appuntamento per bambini e accompagnatori, l’esperienza ludico-multisensoriale di scoperta e conoscenza del mondo dei “fungi, miceti “Trallallà: il Regno di Zigo, Asco e Basidio” a cura di CEA POLLINO Centro Educazione Ambientale Pollino.

