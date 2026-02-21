Targhe in tufo da ripristinare per i busti di ”insigni” del passato

Il danneggiamento è datato(vandali e imbecilli, purtroppo, sono sempre in agguato) ma è opportuno provvedere al ripristino nella villa dell’Unità d’Italia delle targhe in tufo, poste alla base dei busti in bronzo, che ricordano l’operato di Egidio Romualdo Duni (musicista), Luigi Guerricchio (pittore), Ettore Stella (architetto) e Carlo Levi ( scrittore, artista, politico).Si tratta di personaggi illustri che, con la loro attività, hanno fatto conoscere Matera e la sua storia nel mondo. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale affinché provveda. La spesa per il ripristino è davvero contenuta, ma memoria e decoro vanno salvaguardati.I busti in bronzo, che si sono aggiunti a quelli di Giambattista Pentasuglia, il telegrafista dell’impresa dei ”Mille”, e dell’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi, era stato installati nel 2022 dal Comune di Matera,https://giornalemio.it/cultura/nella-villa-comunale-una-parte-della-memoria-di-matera/, dopo un sondaggio popolare. Le sculture in bronzo vennero realizzate dall’artista Raffaele Pentasuglia e da Giuseppe Rizzi di Progetto Arte per i basamenti in tufo . Sul basamento dei busti sono riportate frasi del giornalista Pasquale Doria, che ricordano l’operato dei personaggi.

