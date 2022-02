La segnalazione fatta dal nostro blog sulla targa imbrattata dedicato a Emilio Colombo ha, come era prevedibile, provocato sdegno un po’ ovunque e tra questi il sindaco Domenico Bennardi, che ha annunciato pulizia e quindi ripristino di quell’emblema. Bene. Se continuano a verificarsi questi e altri atti indecorosi, per un motivo o per un altro, è perchè si perde la memoria della storia della nostra città e della Basilicata. Siamo nei rioni Sassi, patrimonio dell’Umanità insieme all’habitat rupestre, ma nei fatti- e in generale- si fa poco o nulla per difendere quella identità, quelle radici e quanti hanno contribuito (con le leggi speciali di recupero, come ha fatto lo stesso Emilio Colombo) a favorire interventi di recupero e valorizzazione. Se si consentono con una sequenza di silenzi e assensi opere di ”restauro e valorizzazione” (un eufemismo) come quello devastante e discutibile di Murgia Timone o spuntano alberi di Natale in un luogo ”presepe” di fatto e con la rappresentazione del presepe vivente, significa che si contribuisce a far perde la memoria della storia della città. Serve educare e informare.



L’INTERVENTO DEL SINDACO BENNARDI

In merito alla targa imbrattata dedicata al lucano Emilio Colombo, esprimo sdegno e indignazione per un atto vile che non ha alcuna giustificazione.

Sono note le mie ritrosie sulla scelta di dedicare un belvedere, tra i più belli, quello di Sant’Agostino allo statista potentino. Però attenzione, possiamo anche non condividere la scelta sulla intitolazione di un luogo, un parco, una via, ma non si creda che possa bastare una bomboletta spray per alterare o cancellare la memoria storica della Basilicata. Anche Emilio Colombo fa parte a pieno titolo della storia della Basilicata come dell’Italia, cancellare il suo nome equivale a cancellare un pezzo della storia lucana.

Una comunità può discutere, confrontarsi, persino usare gli strumenti della democrazia partecipata per intitolare uno degli affacci più rappresentativi della città, ma questo è molto lontano dalla pretesa di cancellare la memoria storica, che va invece sempre preservata e tramandata, anche quella in cui non ci riconosciamo.

Appena andranno in secondo piano le tante altre priorità verso cui ci stiamo concentrando, pandemia, PNRR, personale, ec.. mi piacerebbe, entro il mio mandato, che fossero i cittadini a esprimersi su quale intitolazione quel belvedere così rappresentativo deve avere, lasciando l’esponente di spicco della Democrazia Cristiana tra più opzioni di illustri lucani e materani. Ma intanto ribadisco, occorre che qualsiasi traccia di memoria lucana, ovunque essa si trovi, non venga cancellata o vandalizzata. Doveroso il ripristino.